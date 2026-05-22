Les voitures de retour dans une "rue aux enfants" ? La Ville appelle la Métropole de Lyon "à renouer le dialogue"

Pierre Oliver, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Voirie et des Circulations intelligentes, a demandé de stopper les travaux du projet "rue aux enfants" devant l’école Louise, dans le 3e arrondissement.

Parents, enseignants et élus étaient réunis devant l’école Louise ce vendredi matin pour exprimer leur "incompréhension." Les travaux du projet "rue aux enfants" en cours devant le groupe scolaire risquent en effet de ne pas être terminés. Pierre Oliver, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la Voirie et des Circulations intelligentes, a demandé aux services de stopper les opérations, "afin d’étudier un scénario de retour à la circulation automobile", déplorent Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement, et Laurent Bosetti, adjoint au maire délégué aux Mobilités dans un communiqué.

Concrètement, la mise en place des barrières communément installée à l’entrée de ce type de rue n’a pas été réalisée, permettant ainsi aux voitures de toujours circuler sur l’axe.

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Une demande "aucunement discutée avec la Ville de Lyon"

Une demande "péremptoire" et "aucunement discutée avec la Ville de Lyon ou l’arrondissement", assurent les deux élus, qui dénoncent, aux côtés des parents d’élèves, cette décision et la "méthode employée", jugées "contraires à l’intérêt collectif des enfants et des familles." Le groupe scolaire accueillant une crèche, une école et un collège, "la sécurisation des cheminements piétons et l’apaisement de l’espace public constituent une priorité évidente pour les habitants et les usagers du quartier", poursuit le communiqué.

Marion Sessiecq et Laurent Bosetti appellent ainsi la Métropole de Lyon et son vice-président "à renouer le dialogue" afin "d’échanger sereinement sur ce projet et de construire des solutions répondant aux besoins impérieux de sécurisation des trajets pour les plus vulnérables — les enfants — tout en garantissant un cadre de vie de qualité pour les familles et la communauté éducative."

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Une concertation prévue "la semaine prochaine"

Contacté par Lyon Capitale, Pierre Oliver confirme cette demande, indiquant qu’elle résulte avant tout de l’inquiétude exprimée par des riverains, notamment le Comité d’intérêt local (CIL) de Montchat. Dans un courrier adressé au vice-président le 22 mai, et transmis à notre rédaction, le CIL demande effectivement "l’arrêt des travaux d’aménagement devant l’école" et "de repenser cette voirie pour laisser l’accès libre à la circulation, tout en conservant la sécurité à cette sortie d’école." Le Comité d’intérêt local assure que "cette interdiction de circuler va encore créer de nouveaux problèmes de transit sur le quartier et engendrer des bouchons sur la rue Ferdinand Buisson déjà bien encombrée et en rajouter sur la rue Charles Richard."

"On temporise", se justifie Pierre Oliver. Une concertation avec les habitants du quartier doit par ailleurs être lancée "la semaine prochaine", promet le maire du 2e arrondissement. "Aucune décision n’est prise, nous voulons simplement avoir les avis des personnes concernées. Si tout le monde veut que la rue soit fermée aux voitures, alors nous la fermerons", poursuit Pierre Oliver. Quant au fait qu’il n’aurait pas prévenu la Ville de Lyon, la réponse se montre plutôt ironique : "C’est vrai qu’ils avaient tellement l’habitude de prévenir tout le monde durant le précédent mandat."

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