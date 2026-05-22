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Les cyclistes partants de la caravane de la coopération territoriale à la mairie de Villeurbanne
Les cyclistes partants de la caravane de la coopération territoriale à la mairie de Villeurbanne

De Villeurbanne au Teil : une caravane à vélo pour rapprocher ville et campagne

  • par Clarisse Bererd

    • La caravane de la Coopération Territoriale s'est élancée de Villeurbanne en direction du Teil dans le cadre d'une collaboration entre les deux communes, pour consolider les liens ville-campagne.

    "Tout le monde en selle", s’écrie Alice Sébastien, chargée de mission de l’Association pour le Développement des Coopérations Territoriales. Et ainsi, les vélos de la caravane de la Coopération Territoriale s’élancent dans les rues de Villeurbanne. Entre 25 et 40 personnes vont faire le trajet à vélo jusqu'au Teil , en Ardèche. "Certains vont nous rejoindre en cours de route et d’autres vont repartir", explique Alice Sébastien. L’arrivée est prévue dimanche 24 mai au Teil, commune de moins de 10 000 habitants. "Ça va être une belle aventure", ajoute-t-elle.

    204 km au total à parcourir, 70 km par jour sur la ViaRhôna.  Un signe, selon les organisateurs de l'accessibilité à Lyon pour les vélos. La ville vient d'ailleurs d'obtenir la plus haute distinction du label "Ville à Vélo".

    L’objectif est de consolider les liens entre campagne et ville. Pour une coopération durable, les villes s’appuient sur les complémentarités des territoires. La coopération entre les deux villes existe depuis six ans. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, affirme être "très fier" de celle-ci. Elle démontre que "l’on peut bricoler et faire des choses assez solides", décrit-il.

    Un partage de valeurs

    Au fil du parcours, le groupe sera rejoint par des collectifs cyclistes engagés dans le programme "vélo égaux" pour la remise en selle de personnes en situation de fragilité financière. Le maire de Villeurbanne déclare être "très content de lancer ce départ, de ce que ça donne à voir de la coopération entre Le Teil et Villeurbanne".

    L’antenne de Villeurbanne de l’association A vélo sans âge, se mobilise aussi pour accompagner le groupe de cyclistes sur la première heure du trajet. Le mouvement international né au Danemark, vise à sortir les personnes âgées de l’isolement en leur proposant des promenades à vélo. Catherine a créé l’antenne de Villeurbanne il y a un an. Aujourd’hui, on compte près de 70 antennes en France.

    L'association A vélo sans âge au départ de la caravane de la coopération territoriale à la mairie de Villeurbanne
    L'association A vélo sans âge au départ de la caravane de la coopération territoriale à la mairie de Villeurbanne

    Lire aussi : Lyon obtient la meilleure note française du label "Ville à Vélo"

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