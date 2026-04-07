Visite de Macron à Lyon : des perturbations à prévoir ce mardi

Conséquence de la visite du chef de l'Etat ce mardi 7 avril, la circulation sur les routes et via le réseau TCL est impactée. Les secteurs de la préfecture ainsi que de la Cité Internationale sont concernés.

Plus de vingt pays seront réunis ce mardi à la Cité Internationale de Lyon à l'occasion du One Health Summit. Un événement synonyme de déplacement présidentiel pour Emmanuel Macron. Alors que ce rendez-vous devrait réunir plus de 3 000 participants, un dispositif important est mis en place autour de la préfecture et de la Cité Internationale. De quoi perturber le trafic sur les routes ainsi que sur le réseau TCL.

La circulation sera interrompue autour de la préfecture dans un périmètre défini entre la rue Rabelais, l'avenue Maréchal de Saxe, la rue de la Part-Dieu et le quai Victor Augagneur de 7 heures à 17 heures.

Du côté de la Cité Internationale, le dispositif sera encore plus renforcé puisqu'il sera impossible de circuler sur le quai Charles de Gaulle entre la porte des Enfants du Rhône et le rond-point Raymond Poincaré. La passerelle de la Paix sera fermée ainsi que tous les accès depuis le parc de la Tête d’Or de 6 heures à 22 heures. Les berges piétonnes du Rhône seront également interdites d'accès.

Des dérogations possibles pour riverains et professionnels

A noter que des dérogations sont possibles pour les riverains et les professionnels. L'accès piétons pourra être maintenu sous réserve de la présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif. La tenue de ce sommet impacte également le réseau TCL, qui s'adapte. Côté préfecture, le tramway T1 circulera partiellement entre "IUT Feyssine" et "Part-Dieu Auditorium" tandis que le bus C9 sera limité.

Concernant les abords de la Cité Internationale, la circulation des lignes de bus reliant Lyon à l'Ain, A32 (Lyon-Bourg-en-Bresse) et A71 (Lyon-Montluel- Dagneux) sur le quai Charles-de-Gaulle sera déviée. Le nord du secteur sera desservi par l'arrêt "Cité Internationale-Transbordeur" pour les lignes de bus C1, C2, C5, C26, 70. Le sud sera quant à lui desservi par l’arrêt "Parc Tête d’Or – Churchill" pour la ligne de bus 38.

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