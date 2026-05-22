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Sameer Al-DOUMY / AFP

Cambriolage dans un parking de luxe à Paris : un véhicule retrouvé à Lyon

  • par Loane Carpano

    • L'un des 27 véhicules volés dans un parking de luxe parisien le 17 mai dernier a été retrouvé à Lyon.

    L'un des véhicules volés dans un parking de luxe à Paris a été retrouvé à Lyon, révèle Le Parisien. Le 17 mai dernier, un parking privé de voitures de luxe situé à Paris avait fait l'objet d'un cambriolage inédit. Au total, 27 voitures avaient été volées, tandis que le préjudice était estimé à 3,7 millions d'euros.

    À ce jour, 21 d'entre elles ont été retrouvées aux quatre coins de la France, et parfois en très mauvais état. L'une d'entre elle a par ailleurs été retrouvée à Lyon.

    Le Parisien indique que quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs, vol et recel en bande organisée, association de malfaiteurs" jeudi 21 mai dans le cadre de l'affaire. Une cinquantaine de personnes se seraient succédées par petits groupes dans le parking afin de dérober les clés conservées dans un local et de partir avec les voitures. Nous ignorons néanmoins si certains d'entre eux étaient lyonnais.

    Lire aussi : Incendie mortel à Décines : quatre personnes interpellées et placées en garde à vue

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