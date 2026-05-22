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L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
l’isolement fait partie des préoccupations des seniors. © AFP / Archives, Damien Meyer

Métropole de Lyon : une dame de 99 ans agressée et cambriolée à son domicile

  • par LR

    • Le 14 mai dernier, une dame âgée de 99 ans a été agressée et cambriolée à son domicile de Fontaines-sur-Saône par trois individus.

    Les faits se sont déroulés le 14 mai dernier dans la commune de Fontaines-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, une dame âgée de 99 ans a été violemment agressée à son domicile, rue Curie. Ce jour-là, trois individus sonnent à sa porte, elle leur ouvre, mais ne comprend pas leur demande.

    C’est alors que les trois suspects forcent la chaîne de sécurité et entrent brusquement dans la maison, poussant la nonagénaire sur son canapé. Ils ont réussi a dérobé des bijoux et de l’argent en liquide avant de prendre la fuite.

    Si la dame n’a heureusement pas été blessée, elle souffre toutefois d’une grande anxiété depuis les faits. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

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