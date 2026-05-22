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Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 24 mai

  • par Loane Carpano

    • Expositions, festival, cinéma... Lyon Capitale a sélectionné six activités à ne pas manquer en ce week-end de Pentecôte.

    Nuits européennes des musées

    Musée des confluences à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

    Et si vous passiez le week-end dans les couloirs du musée ? Le 23 mai se tiendra la 22e édition de la Nuit européenne des musées, à Lyon, en France et dans plusieurs pays d'Europe. Pour l'occasion, de nombreux musées lyonnais seront ouverts gratuitement au public. Parmi eux, le musée des Confluences, le musée des Beaux-Arts, ou encore le musée Gadagne, vous réservent bien des surprises.

    En savoir plus dans notre article dédié à la Nuit européenne des musées.

    Le festival de Cannes au Pathé Bellecour

    festival de Cannes

    Vous n'avez pas pu vous rendre sur la croisette pour le festival de Cannes ? Pas de panique, Cannes vient à vous. Ce week-end, le cinéma Pathé Bellecour projettera treize films présentés à Cannes en avant-première. Au programme : Fatherland de Pawel Pawlikowski, Her Private Hell de Nicolas Winding Refn, ou encore Garance de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos.

    Festival "Chapelle sauvage"

    © Wikipedia

    Performances, ateliers, dj sets... Du 22 au 24 mai, la chapelle de la Trinité accueillera le festival "Chapelle Sauvage", pour une nouvelle édition placée sous le signe de l'eau. Nous ne vous en disons plus et vous laissons découvrir par vous même...

    Le festival du vin "Gamay Days"

    © Vins du Beaujolais, Prestafood and Com

    C'est un festival qui risque de plaire aux amateurs de vin. Du 23 au 24 mai, le festival des vins de gamay "Gamay days" s'installe au Heat de Confluence. Sur plus de 40 mètres de bar à vins, le cépage réunira les vignerons du Beaujolais et de Lyon, de la Loire Volcanique, d’Auvergne et de Savoie. Au programme : des ateliers découvertes, des dj sets, et bien évidemment des dégustations.

    Vintage Days aux halles de la Martinière

    @ Pexels

    Dernière activité à noter dans vos agendas : les "Vintage Days", organisées aux halles de la Martinière (1er) les 22 et 23 mai. L'occasion de chiner plus de 300 pièces. Vêtements, bijoux... Il devrait y en avoir pour tous les goûts...

    Journée dédicaces avec les auteurs des 7 Merveilles de Lyon

    L’événement ne se déroule pas entre Rhône et Saône, mais il vaut le détour. Ce samedi, la librairie Bulles de Saône, située à Villefranche, accueillera Marie Avril, Nicolas Wild et Morgane Velten pour une séance de dédicace dédiée à l'album 100% lyonnais Les 7 Merveilles de Lyon édité par Lyon Capitale. Le rendez-vous immanquable du week-end. 

    Plus d'informations sur le site.

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