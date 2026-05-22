Le sous-préfet Lucas Turgis a participé ce vendredi à une opération de contrôle routier à Brignais. Motards, téléphone au volant et sécurité routière étaient au cœur de cette mobilisation.

Ce vendredi 22 mai, le sous-préfet Lucas Turgis a participé à un contrôle autoroutier avec l’escadron départemental du contrôle des flux, au rond-point bordé par la route de Lyon, la rue du Général de Gaulle et la SPA de Brignais.

Parmi les cibles de cette opération, les deux-roues, et le téléphone au volant. "Dans le Rhône, il y a une baisse de l’accidentalité, notamment de la mortalité sur ces premiers mois. Ce n’est pas le moment de relâcher les efforts. L’idée c’est d’être visibles et de montrer qu’on est présents", justifie le sous-préfet.

Sur place, "une quinzaine d’agents de cet escadron répartis en brigades et pelotons motorisés étaient mobilisés sur trois postes de contrôle", explique le colonel Poirier-Coutansais, commandant du second groupement de gendarmerie du Rhône. Des agents en civil étaient également positionnés en amont afin de prévenir leurs collèges de potentielles infractions, à l’image de l’utilisation du téléphone. Après un tour des divers postes, Lucas Turgis donne le verdict : "Pour l’instant, nous avons peu de grosses infractions, c’est satisfaisant. Nous relevons surtout des problèmes d’équipements de motos".

"Les week-ends du mois de mai sont très accidentogènes"

Ce rond-point n’a pas été choisi au hasard par les autorités."C’est un noeud routier, il y a beaucoup de monde le vendredi après-midi, plus encore avec le soleil", argumente le colonel. "Les week-ends du mois de mai sont très accidentogènes", ajoute le sous-préfet. Selon le colonel, des opérations similaires ont lieu régulièrement à différents endroits. "On s’adapte aux risques routiers. C’est par exemple intéressant de se placer devant une boîte de nuit, notamment en matière de consommation d’alcool et de stupéfiants." Ce dispositif, qui a débuté à 14 h 45, devrait se terminer en fin d’après-midi.

Quel bilan sur les routes du Rhône cette année ?

"Depuis le début de l'année, 16 personnes ont été tuées sur les routes dans le Rhône, quand il y en avait plus de 20 à la même période l'année dernière. En 2026, sur l'ensemble des personnes qui sont mortes, 7 sont des motards, c'est ce qui justifie qu'on soit particulièrement vigilant sur ce type de véhicules. Il y a toujours une part considérable des jeunes dans l'accidentalité. Côté mortalité, les facteurs les importants restent la vitesse, suivie de l'alcool", explique le sous-préfet.

Lire aussi : Métropole et Rhône : pourquoi la mortalité routière repart à la hausse ?



