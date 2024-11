Végétalisation de la place Bellecour, un projet de "seconde zone" pour Renaissance 

Le projet de végétalisation de la place Bellecour présenté le 12 novembre peine à convaincre. Le parti Renaissance estime que l’emblématique place "mérite mieux qu’un projet de seconde zone."

"Simulacre de végétalisation", "gabegie financière" ou "mépris de la parole citoyenne", le parti Renaissance ne mâche pas ses mots concernant le projet de végétalisation de la place Bellecour. Présenté le 12 novembre, l’œuvre temporaire "Tissage urbain", prévue pour l’été 2025, sera composée de chevalets en bois évoquant les métiers à tisser des canuts, d'une hauteur de 7 mètres sur 6,50 de large, sur lesquels seront suspendus des câbles en inox portant des voilages permettant de créer des cheminements ombragés.

Du mobilier sera par ailleurs disposé sur la place. Au total, ces voilages doivent représenter 1 500 m2 d'espaces ombragés. Pour rappel, en raison de la présence du métro et d’un parking souterrain, la plantation d’arbres en pleine terre était impossible.

Un "rafistolage éphémère"

Mais depuis sa présentation, l’opposition ne cache pas sa déception. Après Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement, qui a qualifié le projet de "scandaleux", c’est désormais le parti Renaissance qui estime que la place Bellecour "mérite mieux qu’un projet de seconde zone." Dans un communiqué, le parti de la majorité présidentielle appelle à "une refonte complète et ambitieuse de ce projet", qu’il considère aujourd’hui comme "superficiel." Et d’ajouter : "Alors que la Ville est confrontée à des défis budgétaires importants, consacrer 1,4 million d’euros pour un projet temporaire relève d’une gestion irresponsable des finances publiques. Si des investissements sont nécessaires pour faire évoluer la Place Bellecour, ils doivent viser des aménagements durables et non un simple rafistolage éphémère."

"La Place Bellecour ne peut se contenter d’un aménagement temporaire sans souffle et sans ambition. Lyon, ville d’innovation et d’histoire, doit offrir à cette place emblématique un projet durable et audacieux, pensé pour traverser les décennies, et non pour deux ans", dénonce encore Renaissance. Toujours dans son communiqué, le parti appelle enfin à lancer un "concours international d’architectes pour imaginer un projet pérenne", à organiser un référendum local pour donner la parole aux Lyonnais et à "adopter des solutions de végétalisation innovantes en milieu urbain et dense (…) malgré les contraintes souterraines."

