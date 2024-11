Au lendemain de l'appel à la mobilisation lancé par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, une première manifestation va se dérouler ce jeudi 14 novembre dans l'Ain.

Onze mois après les mobilisations des agriculteurs, la colère gronde de nouveau. Mercredi 13 novembre, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau a lancé un appel à une mobilisation nationale "à partir de lundi" pour dénoncer des traités de libre-échange, et plus particulièrement l'accord UE-Mercosur avec les pays d'Amérique latine, qui pourrait être signé lors du G20 les 18 et 19 novembre ou à l'occasion du Sommet du Mercosur prévu en décembre.

Rassemblement devant l'Intermarché

La Confédération paysanne de l'Ain n'a pas attendu cette date pour se mobiliser. Le syndicat organise une action à Ambérieu-en-Bugey dès ce jeudi. A partir de 14 heures, plusieurs agriculteurs accompagnés de chèvres et de quelques vaches se rassembleront sur le rond-point devant l'Intermarché.

Au travers de la distribution de tracts, la Confédération paysanne veut alerter le grand public sur "les graves menaces" que fait peser l'accord UE-Mercosur sur l'agriculture française. Dans un communiqué de presse, le syndicat énumère les risques qu'il perçoit : "hausse des importations de viande et de miel, concurrence déloyale sur les conditions de production, pression à la baisse sur les prix des produits agricoles, aggravation du dérèglement climatique". Et le syndicat de marteler : "On n'échange pas du bétail contre des voitures !".