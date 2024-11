Les images du projet retenu pour apporter de la fraîcheur et de l'ombre sur la place Bellecour à Lyon ont été dévoilées mardi 12 novembre.

La "première étape" de la végétalisation de la place Bellecour se fera sans arbre. La Ville de Lyon a dévoilé mardi 12 novembre l'oeuvre temporaire "Tissage urbain" retenue pour créer des zones ombragées sur la place la plus célèbre de Lyon, qui doit voir le jour à l'été 2025 pour une durée de cinq ans. Conçu par l'artiste Romain Froquet, le projet a été retenu après un appel d'offre lancé dans le cadre du budget participatif, où les Lyonnais avaient plébiscité une végétalisation de la place.

"On touche au coeur de ce qu'est Lyon"

Mes les contraintes techniques en souterrain avec la présence d'un métro et d'un parking, ainsi que les exigences liées à l'importante patrimoniale du site ont eu raison de la promesse initiale de la maire : "la place Bellecour sera végétalisée !""C'est une première étape pour envisager de nouveaux usages, les faire évoluer. Faire de cette place un endroit où l'on s'arrête et plus uniquement que l'on traverse" a ainsi indiqué le maire écologiste devant la presse, anticipant une éventuelle déception des Lyonnais qui espéraient voir la verdure s'installer davantage sur ce lieu emblématique.

Le projet "Tissage urbain" de nuit.

Des chevalets en bois évoquant les métiers à tisser des canuts, d'une hauteur de 7 mètres sur 6,50 de large seront ainsi posés sur la place, sur lesquels seront suspendus des câbles en inox portant des voilages permettant de créer des cheminements ombragés. Du mobilier sera par ailleurs disposé sur la place pour permettre aux Lyonnais "de venir l'habiter, se poser, se rencontrer", évoque le maire de Lyon. Au total, ces voilages doivent représenter 1 500 m2 d'espaces ombragés.

Grégory Doucet écarte l'idée d'un débat public sur le projet

"Cette place Bellecour, on l'aime, mais en même temps, on sait qu'on a besoin de la transformer. On a envie de la sublimer et avec cette oeuvre artistique monumentale qui évoque les canuts, on touche au coeur de ce qu'est Lyon", affirme Grégory Doucet. Pour un montant total d'environ 1,5 million d'euros comprenant les coûts d'entretien pendant les cinq ans d'exposition, l'oeuvre doit être installée au mois de juillet après environ trois mois de travaux. Par ailleurs, l'idée de mettre des plantes grimpantes sur certains des axes dessinés par le projet serait encore en cours d'étude selon nos informations.

Alors que le groupe Pour Lyon, membre de la majorité de Grégory Doucet, et le groupe Droite, centre et indépendants de Pierre Oliver ont demandé au maire de Lyon la tenue d'un débat public sur le bien-fondé du projet, le maire de Lyon a balayé d'un revers de main les demandes. "Ce projet est déjà la synthèse de nombreuses propositions issues d'un débat", a-t-il lancé, omettant toutefois de préciser que cette synthèse promettait initialement de végétaliser la place, ce que ne prévoit pas le projet retenu.

Pour rappel, dans un courrier adressé au maire, le groupe Lyon en commun demandait "au regard des engagements initiaux de notre exécutif de végétalisation de la place Bellecour, obérés par les contraintes techniques", la tenue d'une "commission générale publique avant la séance du conseil municipal de Lyon du 14 novembre". Le sujet devrait ainsi animer les prises de parole dans l'hémicycle de l'Hôtel de Ville ce jeudi.

