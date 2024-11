La commune de Cruas, située à la lisière de l'Ardèche et de la Drôme, menace de quitter la communauté de communes d'Ardèche-Rhône-Coiron, suite à la baisse de ses aides. Elle pourrait rejoindre l'intercommunalité de Privas ou de Montélimar.

C'est un coup dur pour Cruas. Pour la deuxième fois depuis 2020, la commune la plus riche de son territoire - grâce à la présence de la centrale nucléaire - va voir ses aides baissées. En effet, l'intercommunalité Ardèche-Rhône-Coiron dont elle fait partie souhaite baisser de 5% ses attributions de compensation, afin de mieux répartir les aides entre communes riches et communes pauvres. "Aujourd'hui, la somme versée à Cruas est de 1.250 € par habitant alors que la moyenne des autres communes est de 168 €", illustrait le président de la communauté de communes à France Bleu Drôme Ardèche.

Si la commune de Cruas touche sept fois plus d'aides de la part de l'intercommunalité, cela est justifié par plusieurs raisons d'après la municipalité. D'abord, ces aides sont le fruit des impôts payés par les entreprises et donc majoritairement par la centrale EDF de Cruas. Aussi, avec 3000 habitants et près de 1400 salariés dans la centrale nucléaire, la commune a des postes de dépense importants notamment pour le transport et les écoles.

Cruas bientôt membre d'une autre intercommunalité ?

Perdre 194.000 euros d'aides, en plus des 200.000€ retirés en 2021, serait donc un nouveau coup dur pour la commune, qui prévoit également la construction d'une piscine municipale estimée à 8 millions d'euros. Afin de faire changer d'avis l'intercommunalité Ardèche-Rhône-Coiron, ses élus viennent donc d'adopter à l'unanimité un vœu, en conseil municipal, pour que la "communauté de communes renonce à procéder à une nouvelle diminution des attributions de compensations".

Lors du conseil, la maire ex-UDI Rachel Cotta a dénoncé une décision "injuste" et a redit sa "détermination" pour faire annuler cette décision : "si la communauté de communes persévérait, nous utiliserons toutes les voies juridiques pour contester leur délibération". Et la maire de conclure : "plus que découragés, nous nous sentons pousser en dehors de l'intercommunalité". La municipalité de Cruas pourrait donc à terme rejoindre une intercommunalité voisine, comme celle de Privas en Ardèche ou de Montélimar dans la Drôme.