"Scandaleux !" : à Lyon, Pierre Oliver demande le retrait du projet artistique place Bellecour

Le maire du 2e arrondissement de Lyon est révolté par le coût du projet de végétalisation sans arbre de la place Bellecour et demande son retrait.

Il n'aura pas tarder à réagir, flairant certainement qu'il y avait là une opportunité de mettre la mairie écologiste en difficulté sur un projet symbolique. Le maire du 2e arrondissement de Lyon et patron de la droite au conseil municipal, Pierre Oliver "demande solennellement au maire de Lyon de retirer" le projet artistique pour la place Bellecour présenté mardi 12 novembre.

Un projet "déconnecté des attentes des Lyonnais"

Baptisée "Tissage urbain", l'oeuvre doit être installée d'ici le mois de juillet pour une durée de cinq ans avec pour objectif d'apporter de la fraîcheur et de l'ombre sur la place la plus célèbre de Lyon. Mais pour Pierre Oliver, le projet est "déconnecté des attentes des Lyonnais" qui avaient effectivement largement plebiscité une végétalisation de la place. Mais les contraintes techniques en souterrain avec la présence d'un métro et d'un parking, ainsi que les exigences liées à l'importante patrimoniale du site ont eu raison de la promesse initiale de la maire : "la place Bellecour sera végétalisée !"

"Alors que Lyon, à l'instar des autres grandes villes de France, doit faire face à des contraintes budgétaires, il est inadmissible de dépenser près de 1,6 million d'euros pour une installation dont la pertinence reste largement à prouver", poursuit-t-il, déplorant qu'"aucun arbre ne figure dans ce projet", alors que "la Ville de Lyon avait promis une véritable végétalisation". L'élu avait d'ores et déjà déposé une motion demandant un débat public quant au bien-fondé de l'oeuvre, qui animera sans aucun doute le conseil municipal prévu jeudi 14 novembre.

Il n'est par ailleurs pas le seul à remettre en cause le choix d'une telle oeuvre puisque le groupe Pour Lyon, membre de la majorité dans l'hémicycle demandait dans un courrier adressé au maire et "au regard des engagements initiaux de notre exécutif de végétalisation de la place Bellecour, obérés par les contraintes techniques", la tenue d'une "commission générale publique avant la séance du conseil municipal de Lyon du 14 novembre".

