Vallée de la Chimie : l'ambition d'une industrie circulaire et décarbonée

Réduction des émissions carbones, fin de l'usage des perfluorés, dialogue entre les villes et l'industrie... doivent permettre de faire évoluer la Vallée de la Chimie à l'horizon 2030.

Bruno Bernard, Président de la métropole de Lyon, et Émeline Baume, vice-présidente déléguée à l'Économie, à l'Emploi et au Commerce, présentaient ce mardi 19 septembre leurs projets pour la Vallée de la Chimie. Après l'affaire des perfluorés (PFAS) et des œufs pollués, la Métropole réaffirme son soutien aux industriels, mais souhaite les accompagner pour réduire leur impact environnemental, alors que 25% des émissions de gaz à effet de serre de son territoire proviennent de ce site.

Les industriels de la Vallée s'engagent à décarboner

Avec l'adoption récente de la loi sur l'industrie verte et la signature du Pacte pour l'Impact par 42 entreprises de la Vallée de la Chimie, le terrain est aujourd'hui favorable à l'action.

"Je suis très optimiste et on va y arriver"

Jean-Francis Spindler, Président de la plateforme Axel'One

Lors de la présentation, cinq industriels, dont Suez et RTE, ont répondu présents pour partager leurs projets. Pour la plate-forme d'innovation Axel'One, l'accent sera mis sur les composants ; l'objectif étant de créer et d'utiliser des composants non-toxiques et biodégradables. "Je suis très optimiste et on va y arriver", affirme Jean-Francis Spindler, président d'Axel'One. Il insiste cependant sur le coût important de l'innovation, qui nécessite la mise en place de moyens partagés.

Autre projet, décarboner en électrifiant le réseau grâce au projet de poste électrique RHONA. Via cette évolution, François Chaumont, directeur régional de RTE, aspire ainsi à une diminution de 40% de la consommation énergétique en France. "Il n'y a pas de transition énergétique sans adapter le réseau", indique-t-il.

"On en est malheureusement encore à l'arrêt du gaspillage pour l'instant"

Yannick Jan, directeur de Kem'One (site de Saint-Fons)

Quant à l'entreprise Kem One, qui représente à elle seule 8% du transport de marchandises sur le Rhône, son directeur Yannick Jan insiste sur la nécessité de verdir la flotte de transport. Ainsi, les barges à moteur hybride Alcor et Mizar sont déjà mises en circulation, permettant une réduction de 25% des émissions de CO2 par barge.

Mais la route est longue. Entre la recherche, l'innovation, le coût et les aspects légaux, tous ces projets ne verront pas le jour avant 2026-2030. "On en est malheureusement encore à l'arrêt du gaspillage pour l'instant", confie Yannick Jan.

Un village éco-circulaire pour la métropole

De son côté, la métropole veut soutenir le développement de l'économie circulaire par l'aménagement d'un village éco-circulaire à Sous-Gournay. Ce projet, qui doit voir le jour sur un site initialement retenu par le groupe Safran pour une usine de freins carbone, entend attirer des entreprises ayant repensé leur modèle économique sur la base de l'économie circulaire.

Ce village d'entreprises aura également pour vocation de promouvoir, dans le respect de l'écosystème du territoire, les logiques et démarches de sobriété énergétique. Le site pourra accueillir jusqu'à 18 acteurs du réemploi, du recyclage ou de la chimie biosourcée, et héberger au moins 750 emplois.

Une volonté d'agir commune

Ainsi, les politiques et industriels font preuve d'une détermination certaine. Alors que Lyon est la première région industrielle de France, tous souhaitent réduire les émissions carbone de la Vallée de la Chimie, le 5e site le plus émetteur de CO2 en France, et stopper l'utilisation des PFAS tout en continuant d'attirer les entreprises.

Les objectifs de la métropole et de la Vallée de la Chimie sont désormais fixés, le travail lancé et le projet Sous-Gournay soumis à l'Agence de la transition écologique (ADEME). Reste à voir si les délais seront respectés et, avant tout, si les résultats annoncés seront au rendez-vous.

