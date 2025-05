Le conseiller municipal LR Romain Billard a présenté des clichés surprenants de l'île des Tamaris, au parc de la Tête d'Or, ce vendredi 23 mai. Il appelle la mairie écologiste de Lyon à agir.

Quatre jours après la présentation du programme de transformation entrepris par la Ville de Lyon au parc de la Tête d'Or, le conseiller municipal du 6e arrondissement Romain Billard (Les Républicains) a convié la presse ce vendredi 23 mai. Dans quel intérêt ? "Porter à l’attention des Lyonnais une face cachée de ce lieu emblématique de notre ville et en contradiction totale avec les grands discours de la mairie écologiste", expliquait-il en préambule.

Lire aussi : Rénovation de l'école de botanique et du chalet du parc... A Lyon les travaux se poursuivent au parc de la Tête d'Or

L'occasion pour la droite lyonnaise de tancer Grégory Doucet sur son projet à 15 millions d'euros, pouvait-on imaginer. Il n'en fut rien (ou presque). Une toute autre situation préoccupe le conseiller municipal, délégué à la protection et à la valorisation du patrimoine : l'île des Tamaris. Cette petite île, située sur la partie sud du lac, en face de l'embarcadère, et accessible seulement par bateau, serait aujourd'hui "une poubelle, pour ne pas dire une décharge sauvage", fait savoir Romain Billard.

C'est un lanceur d'alerte, dont l'anonymat souhaite être conservé, qui aurait récemment remonté cette information jusqu'à ses oreilles. L'élu LR s'est donc rendu sur place la semaine passée. Selon ses dires, au moins un tiers de l'île serait pollué par des décharges de déchets : fûts métalliques, tôles, épaves d'embarcations...

Un campement occupé ?

Photos et vidéos à l'appui, Romain Billard illustre ce qu'il appelle "une véritable décharge silencieuse". La disposition des taules jusqu'à la présence d'une chaise métallique peut même induire l'hypothèse d'un lieu squatté. Sans savoir, pour autant, à quand remonte cette occupation des lieux.

Romain Billard expose les photos de l'île des Tamaris polluée.

"Laisser une décharge urbaine au milieu du parc de la Tête d'Or, ce n'est pas possible", poursuit Romain Billard. Avant de lancer : "Quand on regarde la perspective d'ici (de l'entrée principale, NdlR), on peut pas imaginer ce tas de merde au milieu du parc de la Tête d’Or". Ce dernier enverra d'ici la semaine prochaine un courrier au maire de Lyon, Grégory Doucet.

Est-il au courant de la situation de l'île des Tamaris ? "S'il n'est pas au courant au bout de 5 ans, qu'il a l'ignorance du dossier en étant dans l'exécutif... S'il est courant et qu'il n'agit pas, c'est encore plus grave", poursuit-il. Les salariés de l'embarcadère, la direction du parc, les élus le savent-ils ? Pas à sa connaissance.

"Nous avons perçu de la fanfaronnade"

Romain Billard, conseiller du 6e arrondissement

La petite île des Tamaris du parc de la Tête d'Or est inaccessible à pied. (@NB)

Selon lui, la question est désormais de savoir comment dépolluer l'île, quand et à quel prix. Points sur lesquels questionnera Romain Billard dans son courrier à l'édile lyonnais. La conférence de presse des écologistes, lundi, aurait aussi particulièrement irrité l'élu et son lanceur d'alerte.

"On ne peut pas laisser fanfaronner le maire de Lyon et ses adjoints alors que je viens d’apprendre l’existence d’une décharge au milieu du premier parc urbain d’Europe. Ce deux poids, deux mesures est insupportable", abonde l'élu, se faisant aussi le défenseur de la biodiversité de cet espace qui abrite plusieurs espèces d'oiseux : hérons cendrées, aigrettes gazettes, etc.

Lire aussi : Dégradées, en partie abandonnées... Les petites serres de la Tête d'Or seront rénovées à Lyon

Que souhaitent faire les LR du parc de la Tête d'Or ?



Contrecarrer la présentation du projet des écologistes n'était donc pas réellement l'objectif de l'élu Les Républicains. "Ce n'est pas le sujet de la conférence de presse", a-t-il admis. Mais inévitablement, Romain Billard a été questionné sur les objectifs de son parti quant à l'avenir du site. "Il faudrait investir 30 millions pour le parc", estime-t-il, plaidant pour un transfert de certains équipements dans les compétences de la Métropole.



"Il faut avoir un plan très ambitieux pour les municipales de 2026, il va falloir accepter de mettre de l’argent sur le parc", partage le soutien de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement et candidat déclaré. "Ce sera un axe fort de sa campagne", promet Romain Billard, sans préciser pour autant les dessous d'un programme. Rénovation du zoo et du vélodrome, installation de toilettes publiques pourraient être des priorités.