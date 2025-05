Lyon : pas de transformation, mais une rénovation en 2027 pour le boulevard de la Croix-Rousse

Les travaux de réhabilitation du boulevard de la Croix-Rousse à Lyon ne débuteront pas avant le début de l'année 2027.

La boulevard de la Croix-Rousse ne sera pas chamboulé par les écologistes Bruno Bernard et Grégory Doucet. Vieillissant, l'axe emblématique d'un quartier qui l'est tout autant à Lyon va faire l'objet à partir de 2027 d'une rénovation, qui intègrera deux bandes cyclables, comme c'est déjà le cas sur sa section basse.

"Les premières études datent de 2008, il fallait faire un projet pragmatique, qui respecte tous les usages", reconnaît Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, à propos de l'absence d'une véritable piste cyclable séparée du trafic automobile. Depuis 2024 déjà, des travaux préalables ont débuté, notamment pour réhabiliter les réseaux d'assainissement dont certains dataient du 19e siècle.

De la place de la Croix-Rousse au collège de La Tourette

En 2025, les études de maîtrise d'oeuvre se poursuivront. Elles s'accompagneront d'une préparation des nouvelles plantations et d'une sécurisation des arbres existants. Enfin, les consultations pour le marché de travaux auront lieu en 2026, pour un lancement des travaux, normalement, prévu pour début 2027. Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience, alors que le projet est "attendu depuis longtemps" a reconnu le maire écologiste du 4e arrondissement, Remi Zinck.

Concrètement, le boulevard sera réhabilité entre la place de la Croix-Rousse et la rue de la Tourette, soit presque trois hectares de surface. 159 nouveaux arbres seront plantés, portant à terme le nombre d'arbres à 364. Les plantations respecteront le plan en quinconce du boulevard, mais les essences plantées seront plus variées. Les trottoirs seront refaits à neuf et des plateaux traversants mis en place pour sécuriser la traversée.

Les places de stationnement seront conservées de chaque côté du boulevard, empêchant de fait la création d'une vraie piste cyclable. La voie de circulation sera en revanche réduite de 8,4 m à 6,3 m afin de faire ralentir les automobilistes et d'insérer les deux bandes cyclables. Enfin pour les forains, de nouvelles bornes publiprises seront installées.

Scénario 2 créant une vraie piste cyclable, qui n'a finalement pas été retenu. (Crédit Métropole de Lyon)

Au total, le montant des travaux (réseaux compris à hauteur de 3,6 millions) s'élève à 11 millions d'euros pris en charge par la Métropole de Lyon. En début de mandat, l'enveloppe allouée à ce projet par la Métropole était plutôt d'environ 3 millions d'euros. Pour mémoire, deux scénarios de réaménagement avaient été soumis à concertation fin 2022. Moins de 200 personnes avaient participé mais "aucun scénario ne (s'était) clairement démarqué", expliquait la Métropole.

Toutefois, le scénario accordant le moins de place aux vélos, avec de simples bandes cyclables dans les deux sens de circulation a été légèrement moins plébiscité puisqu'il totalise 122 votes, contre 147 pour le scénario créant une piste cyclable bidirectionnelle, supprimant de fait le stationnement côté nord de la chaussée.