Les petites serres du parc de la Tête d'Or à Lyon vont être entièrement rénovées d'ici 2027.

Fermées à plus de 60 % depuis 2006, les petites serres du parc de la tête d'Or à Lyon, situées au niveau de l'entrée principale du site, vont être entièrement rénovées à horizon 2027. Les travaux doivent débuter en 2025 et ils devraient coûter un peu moins de 6 millions d'euros, le tout pour une livraison prévue en 2027. L'État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes déboursent 1 et 1,2 million d'euros dans le cadre du contrat de plan 2021-2027.

Les Petites Serres ont été construites entre 1897 et 1902, lors des dernières campagnes d’aménagement du Parc de la Tête d’or. Les structures métalliques y sont aujourd'hui abimées, les vitres cassées et près de 20 % des collections végétales qui s’y trouvaient ont déjà été perdues en l’espace d’une quinzaine d’années. Ce projet doit permettre de "préserver des espèces menacées en recréant un biome forêt tropical adapté, avec des combinaisons spécifiques de températures et d'humidité", indique la Ville de Lyon dans un projet de délibération qui sera présenté jeudi 12 décembre en conseil municipal.

L'objectif est par ailleurs de renforcer "la sensibilisation du public en proposant une immersion dans un écosystème critique, sensibilisant aux enjeux écologiques actuels". Enfin, les petites serres "constitueront un outil pour soutenir les partenariats de recherche existants et d'en établir de nouveaux, notamment dans le domaine scientifique et pharmaceutique", assure l'exécutif écologiste.

À noter qu'une campagne d'appel aux dons a été lancée par la Ville de Lyon en partenariat avec la fondation du Patrimoine pour récolter un million d'euros. La convention de subvention entre les deux parties sera signée devant la presse mercredi 11 décembre. L'appel aux dons est à retrouver sur le site de la Fondation du patrimoine.