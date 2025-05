Depuis 2020, le parc de la Tête d'Or fait l'objet d'un vaste programme de transformation entrepris par la Ville de Lyon. Son objectif est de préserver le patrimoine du parc tout en l'adaptant aux défis contemporains.

"Poumon vert" de Lyon, "véritable havre de biodiversité" de 105 hectares, le Parc de la Tête d'Or est ancré dans le patrimoine lyonnais. Aujourd'hui exposé à plusieurs dangers, dont celui du réchauffement climatique, le site fait l'objet d'un vaste programme de transformation, entrepris depuis 2020 par la Ville de Lyon : "Nous avons un certain nombre de défis à relever pour faire en sorte que ce parc continue d'être un élément patrimonial de la ville", affirme le maire de Lyon Grégory Doucet. L'un des défis en question : "Comment faire cohabiter l'enjeu de préservation et l'enjeu de partage de ce lieu ?"

Pour relever ces défis, la municipalité avait réservé en début de mandat une enveloppe de 15 millions d'euros dédiée au parc. Déjà ouverte à plusieurs reprises, cette dernière a notamment servi lors de la création de l'espace "Forêts d'Asie" en 2021, de l'aménagement du local Rozier fin 2024, ou encore des travaux de la voie lyonnaise n°2 sur le tronçon Stalingrad.

Aujourd'hui, afin de poursuivre le bon accueil des quelques sept millions de visiteurs du parc par an, de nouveaux projets sont en cours. Une nouvelle charte du parc devrait quant à elle voir le jour dès septembre prochain.

Renouvellement de la charte du parc

Élaborée en 1997, la charte du parc va être renouvelée et rééditée. "Depuis la création de cette charte, il y a eu beaucoup d'évolutions, à la fois sur l'usage, sur la fréquentation et sur le climat, c'est pourquoi nous voulons la remettre au goût du jour", explique Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon, délégué à la biodiversité. Prévu pour septembre prochain, le document vise à encadrer les interventions réalisées au sein du parc : "Cette charte va déboucher sur un plan d'action qui donnera ensuite les grandes orientations sur l'avenir du parc", précise Gautier Chapuis.

Cette nouvelle charte vise à préserver l'équilibre entre la conservation du patrimoine du parc et son adaptation aux usages contemporains, mais également à répondre aux défis du changement climatique en s'inscrivant dans une planification à long terme sur au moins vingt ans pour guider les aménagements et projets futurs. "Ce plan d'action va orienter toute notre stratégie, notamment celle sur le patrimoine arboré, en se demandant : qu'est-ce que l'on va planter ? Comment on va planter ?", explique Gautier Chapuis.

Grands projets botaniques

Dans cet élan, plusieurs projets sont actuellement menés au sein du jardin botanique du parc. Entre autres, la rénovation des "petites serres", un outil d'éducation scientifique fermé à plus de 60 % depuis 2006. En travaux depuis avril, le lieu devrait, à terme, être restauré et en partie ouvert au public d'ici fin 2027.

Autre projet entrepris au sein du jardin : celui de rénovation du jardin de plein air de l'école de botanique. Autrefois majoritairement visité par les spécialistes, le jardin sera désormais plus accessible : "L'idée, c'est d'ouvrir ce terrain au public, d'en faire un grand terrain de jeu afin que tout le monde puisse comprendre la botanique", explique Juliette Babin, directrice du jardin botanique de Lyon. Pour cela, le site sera découpé en deux parties : une partie systématique, illustrant la classification scientifique des plantes, et une partie ethnobotanique, valorisant les usages traditionnels et l'histoire lyonnaise des plantes. À l'issue d'une longue phase de travaux entamés en décembre 2024, les dernières plantations devraient être réalisées à l'automne 2025. Le budget total de l'opération s'élève à 550 000 euros.

Voici à quoi ressemblera le jardin plein air de l'école de botanique de Lyon. ©Ville de Lyon

Quel avenir pour le chalet du parc ?

Le chalet du parc devrait lui aussi faire peau neuve. Actuellement inoccupé et délabré, le site rouvrira ses portes au public dès septembre 2026. Choisi à l'issue d'un appel à projets lancé par la Ville de Lyon, c'est le groupement Chalet du Parc Invest qui exploitera le bâtiment. L'objectif du groupe est de reconvertir le lieu "en un tiers-lieu dédié à la transition écologique et sociale".

Pour cela, le bâtiment ne sera pas détruit mais réhabilité. Il accueillera en ses murs de multiples activités. Un restaurant-bar proposant de la nourriture saine et issue de l'agriculture biologique occupera une partie du bâtiment. Un espace événementiel, des expositions, des résidences d'artistes et des ateliers de sensibilisation à l'écologie compléteront l'offre du lieu.

Futur chalet du parc ©Ville de Lyon

