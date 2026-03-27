Près de Lyon : une retraitée remporte un million d'euros au loto

Joueuse régulière depuis sa retraite, une habitante de Mions a remporté 1 million d'euros en participant un tirage Euromillions- My million. En 2023, un ticket à 2,3 millions d'euros avait été validé dans ce même bureau de tabac.

Un million d'euros. C'est un somme capable de changer beaucoup de choses, et que beaucoup monde rêve de gagner. Pour cette retraitée de Mions, le rêve est devenu réalité. Chaque semaine depuis qu'elle a arrêté de travailler, cette habitante n'a pas manqué un seul tirage Euromillions- My million. Le 30 décembre dernier, la chance lui sourit enfin lorsque son buraliste lui annonce qu'elle remporte un million d'euros.

Contacté par nos confrères du Progrès, celui-ci explique qu'il a dû lui répéter plusieurs fois la nouvelle avant qu'elle ne comprenne. Avec cette somme, cette retraitée espère concrétiser des projets et partir en vacances avec sa famille. À noter que le bureau de tabac semble définitivement porter chance à ses joueurs. En 2023, un client avait déjà remporté 2,3 millions d'euros.