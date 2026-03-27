Actualité
Un chèque « Euro Millions » gagné dans le My Million. – © Facebook / Euro Millions – My Million – FDJ.

Près de Lyon : une retraitée remporte un million d'euros au loto

  • par Romain Balme

    • Joueuse régulière depuis sa retraite, une habitante de Mions a remporté 1 million d'euros en participant un tirage Euromillions- My million. En 2023, un ticket à 2,3 millions d'euros avait été validé dans ce même bureau de tabac.

    Un million d'euros. C'est un somme capable de changer beaucoup de choses, et que beaucoup monde rêve de gagner. Pour cette retraitée de Mions, le rêve est devenu réalité. Chaque semaine depuis qu'elle a arrêté de travailler, cette habitante n'a pas manqué un seul tirage Euromillions- My million. Le 30 décembre dernier, la chance lui sourit enfin lorsque son buraliste lui annonce qu'elle remporte un million d'euros.

    Contacté par nos confrères du Progrès, celui-ci explique qu'il a dû lui répéter plusieurs fois la nouvelle avant qu'elle ne comprenne. Avec cette somme, cette retraitée espère concrétiser des projets et partir en vacances avec sa famille. À noter que le bureau de tabac semble définitivement porter chance à ses joueurs. En 2023, un client avait déjà remporté 2,3 millions d'euros.

    à lire également
    Sans surprise, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon lors du conseil municipal d’installation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sans surprise, Grégory Doucet est réélu maire de Lyon lors du conseil municipal d’installation 15:33
    Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine 15:31
    Près de Lyon : une retraitée remporte un million d'euros au loto 14:54
    "Une activité extrêmement soutenue" : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025 14:08
    Dissolution de la Jeune Garde : le recours examiné début avril par le Conseil d’État 13:58
    d'heure en heure
    Le deuxième mandat de Grégory Doucet débute : suivez en direct le conseil municipal d'installation 13:55
    bus TCL
    Licenciement d'un chauffeur : les bus TCL du Rhône en grève ce lundi 13:46
    Comédie-Odéon : "En attendant Bojangles", du rire aux larmes, de la page à la scène… 12:52
    Endométriose : à Lyon, les ultrasons focalisés deviennent un traitement de référence 12:07
    Premier déplacement pour Véronique Sarselli, la phase opérationnelle de la police des transports débute 11:37
    Sous la blouse, des visages : à Lyon, une exposition qui bouscule le regard sur le cancer 11:25
    Kaléidoscope au Radiant-Bellevue : Käfig, une explosion de danses ! 11:20
    Festival de théâtre d’objets et marionnettes : Suivez le “Fil” ! 10:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut