Alors qu'une concertation en ligne concernant le projet de baignade dans la Darse de Confluence est lancée, certains riverains s'inquiètent de possibles nuisances sonores.

D'ici 2027, les Lyonnais devraient pouvoir se baigner dans la Saône. En partenariat avec la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon prévoit l'aménagement d'un site de baignade dans la Darse de Confluence, située dans le 2e arrondissement, permettant à chacun de se rafraîchir en été. Afin de recueillir l'avis du grand public, une concertation en ligne a été lancée par la Ville de Lyon le 20 avril. Si le projet semble séduire de nombreux Lyonnais, il divise toutefois les habitants du quartier.

Le problème ? Les nuisances sonores que pourrait engendrer l'installation de la baignade dans la partie basse de la Darse, à quelques mètres des habitations. Dans l'un des immeubles voisins, une pétition contestant le projet a même été accolée dans le hall. "J'habite dans le quartier et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de bruits, que ça ramène beaucoup de monde", partage un jeune riverain de la Darse. Des étudiantes de l'école Game Sup, située à quelques pas de la future baignade, partagent la même inquiétude. "Je sais pas comment ils réussiraient à gérer autant de foule qui veut se baigner et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de nuisances sonores quand nous sommes en cours", affirme l'une d'entre elles.

"Je me bats uniquement pour les effets sonores"

Si les nuisances sonores posent question pour la plupart des riverains, certains restent plus modérés. Etienne, habitant dans l'immeuble surplombant la future baignade est séduit par l'idée, mais moins par l'emplacement choisi. "Certains critiquent le projet pour des questions d'insécurité, moi je me bats uniquement pour les effets sonores parce que ça va être infernal", explique le riverain.

Commanditaire d'une seconde pétition visant à ouvrir le dialogue avec la mairie, le retraité questionne sur le choix de l'emplacement. "Je suis pour la baignade, je trouve que c'est une idée généreuse, par contre le problème c'est le lieu, débute-t-il avant de poursuivre, c'est l'endroit où la Darse est la plus étroite. J'ai calculé, la piscine serait à 29 mètres de nos terrasses, de plus ça va faire caisse de résonance avec le centre commercial en face", déplore-t-il, proposant de déplacer le lieu de baignade quelques mètres plus loin, où la Darse est plus large.

Une rencontre avec les habitants programmée

Dans sa pétition, le riverain demande notamment l'organisation d'une réunion publique avec les habitants du quartier et la municipalité, pour réfléchir à des solutions visant à atténuer les nuisances sonores. "Si nous trouvons des solutions pour que ça ne fasse pas trop de bruit, je suis pour", soutient Etienne. Chose faite par la mairie. Le 20 mai prochain, une rencontre avec les habitants du quartier est prévue par la Ville de Lyon. Deux balades dans le quartier seront également programmées. "Les plages horaires ou encore les activités proposées dans cette baignade font partie des sujets discutés", rassure la mairie.

De son côté, le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver (LR), dénonce une "fausse consultation" de la part de la mairie et demande à déplacer la baignade au parc de Gerland pour éviter toute nuisance sonore. L'élu ne s'était pourtant pas opposé au projet lors de la délibération de janvier sur le sujet. "Sur le principe, j'étais favorable à cette baignade, mais aujourd'hui nous sommes interpellés par les riverains donc je me range de leur côté", justifie Pierre Oliver. Il ajoute : "Nous allons nous opposer très clairement à ce projet, c'est notre responsabilité de défendre nos riverains." À noter que les riverains disposent d'encore vingt jours pour émettre leurs inquiétudes et attentes via la concertation en ligne.

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