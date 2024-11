"On n'est pas encore un narco-État, mais..." alerte le sénateur du Rhône Étienne Blanc

La "mexicanisation" de la France, évoquée par le ministre de l'Intérieur, n'a pas choqué le sénateur LR du Rhône, Étienne Blanc, qui a de nouveau alerté ce samedi contre le narcotrafic.

Une semaine tragique, à Rennes, Poitiers ou encore Valence. Ces derniers jours, quatre personnes ont été tuées et une dizaines d'autres blessées dans des fusillades ou rixes sous fond de trafic de drogue. En visite à Rennes, le 1er novembre, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a parlé d'une "mexicanisation" de la France. Un terme qui n'a pas manqué de faire réagir les différentes classes politiques.

Auprès de Franceinfo, samedi 2 novembre, le sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sur le narcotrafic, Étienne Blanc, est resté sur la même lignée que le ministre : "On n'est pas encore un narco-État, mais si on laisse faire on le deviendra". "Le combat n'est pas perdu", insiste-il.

Le sénateur Les Républicains, lui, pointe du doigt une corruption qui s'étend, des centres névralgiques de l'État et de la puissance publique attaquée. Il s'explique : "Dans la police, quand un fichier est consulté et que des infos sont données à des narcotrafiquants ; dans les prisons, quand des agents pénitentiaires laissent entrer dans la drogue ou des téléphones ; dans les douanes, quand des renseignements sont donnés ; et dans les ports, des dockers déplacent des conteneurs moyennant finances".

Une proposition d'injonction pour ressource inexpliquée

Celui qui estime "à 6 milliards d'euros le chiffre d'affaires du narcotrafic en France" dénonce une "puissance colossale" et déplore des "narcotrafiquants (qui) peuvent corrompre, utiliser des prestataires pour tuer, pour menacer et tout cela est en train de déraper". Selon lui, ces sommes obtenues, "blanchies" et injectées dans des entreprises de l'économie réelle, des appartements et des voitures, doivent être contrôlées.

Ainsi, dans son rapport sur le narcotrafic, le parlementaire propose l'injonction pour ressource inexpliquée. "Si une personne qui a un appartement, une grosse voiture ou des titres en bourse ne peut pas démontrer qu'il les a acquis légalement, alors son patrimoine est confisqué", précise-t-il, toujours auprès de Franceinfo. De plus, le sénateur du Rhône se dit favorable à la création d'un parquet national antistupéfiants, notamment pour "mener des opérations puissantes" contre le trafic de drogue.

