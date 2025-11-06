Actualité
Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)

"Une aberration" : le terminus du bus Trévoux/Part Dieu pose problème aux élus lyonnais

  • par Loane Carpano

    • Le terminus du futur bus à haut niveau de service entre Trévoux, dans l'Ain et Part-Dieu a été largement contesté lors du conseil municipal du 6e arrondissement de Lyon.

    Le projet de bus à haut niveau de service entre Trévoux (Ain) et Part-Dieu pose problème. C'est en tout cas ce qui ressort du conseil municipal du 6e arrondissement du 4 novembre, où le projet a largement été contesté. Pour rappel, le bus électrique prévu pour 2029, devrait permettre de relier la commune de Trévoux à la ville de Lyon en 65 minutes sur 28 km. Si à première vue, ce bus peut sembler être un bon moyen d'atteindre Lyon pour les passagers, plusieurs conseillers du 6e, à l'instar de Romain Billard pointent du doigt "un projet qui ne tient pas la route".

    Un terminus aux Brotteaux ?

    Et ce qui pose le plus problème aux élus, c'est le terminus. Car si en effet, la ligne indique un voyage Trévoux-Part-Dieu, l'arrêt devrait être situé rue Fournet, soit à 600 mètres de la gare. Une nouvelle qui semble faire bondir le conseil municipal : "Le terminus doit être revu", a débuté Laurence Croizier, conseillère en charge des déplacements urbains. "La rue Fournet c'est un trou de souris, faire passer des bus de 15 mètres toutes les 15 minutes dans des endroits aussi stratégiques, alors qu'on pourrait déplacer le terminus a Part-dieu c'est une aberration", conteste quant à lui Romain Billard. Il ajoute : "Les personnes vont monter à Trévoux pour 60 minutes, pour arriver vers Brotteaux, où il devront encore marcher dix minutes pour rejoindre la Part-Dieu, personne ne fait ça."

    "C'est extrêmement dangereux avec les enfants"

    Autre gros point noir, le retournement du bus après son terminus, prévu dans cette même rue, à côté de la maison de l'enfance et de l'école Fournet : "C'est une grenade que nous sommes entrain de lancer dans ce quartier", alerte Romain Billard. Il poursuit : "Nous parlons de bus de 16 m, cela veut dire qu'il va falloir réduire soit les stationnements, soit les voiries, aux deux angles la maison de l'enfance (...) Ce qui va être extrêmement dangereux avec les enfants le matin."

    Selon les élus présents, La Métropole de Lyon et le Sytral auraient décidés seuls l'emplacement de ce terminus, "sans que la Ville ne soit associée." La conseillère Laurence Crozier a demandé à ce que les élus du conseil d'arrondissement n'approuvent pas le lancement de l'enquête publique de la desserte. La Région accueillera l'avis de la Ville sur le sujet le 20 novembre prochain, lors du conseil municipal.

    Lire aussi :

    à lire également
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Huit nouveaux sites naturels bientôt protégés en Saône-et-Loire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Huit nouveaux sites naturels bientôt protégés en Saône-et-Loire 14:40
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    "Une aberration" : le terminus du bus Trévoux/Part Dieu pose problème aux élus lyonnais 13:57
    Saône-et-Loire : un toiletteur de Mâcon sacré meilleur de France 13:23
    Rhône : des travaux sur la RD30 du 13 au 19 novembre, la circulation interrompue 13:04
    moustique tigre
    Métropole de Lyon : un cas autochtone de chikungunya détecté à Meyzieu 12:30
    d'heure en heure
    Après deux ans de travaux, Gérald Darmanin inaugure le Nouveau Palais de Justice de Lyon 11:58
    Budget 2026 : à Lyon, les retraités mobilisés ce jeudi contre le gel des pensions 11:22
    Michèle Picard - Vénissieux
    "L’égalité ne se proclame pas" : Picard tacle Sarselli sur son programme pour les femmes 10:36
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Villefranche-sur-Saône : deux policiers blessés après avoir été percutés par un conducteur de trottinette 10:01
    Ainterexpo accueillera un salon dédié à la gastronomie aindinoise 09:30
    Qualité de l’air à Lyon : une journée "bonne à moyenne" attendue 08:53
    Incendie à Saint-Priest : un jeune homme grièvement brûlé, dix familles relogées 08:33
    Près de Lyon : un homme découvre des lingots d'or dans son jardin 08:08
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut