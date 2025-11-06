Le terminus du futur bus à haut niveau de service entre Trévoux, dans l'Ain et Part-Dieu a été largement contesté lors du conseil municipal du 6e arrondissement de Lyon.

Le projet de bus à haut niveau de service entre Trévoux (Ain) et Part-Dieu pose problème. C'est en tout cas ce qui ressort du conseil municipal du 6e arrondissement du 4 novembre, où le projet a largement été contesté. Pour rappel, le bus électrique prévu pour 2029, devrait permettre de relier la commune de Trévoux à la ville de Lyon en 65 minutes sur 28 km. Si à première vue, ce bus peut sembler être un bon moyen d'atteindre Lyon pour les passagers, plusieurs conseillers du 6e, à l'instar de Romain Billard pointent du doigt "un projet qui ne tient pas la route".

Un terminus aux Brotteaux ?

Et ce qui pose le plus problème aux élus, c'est le terminus. Car si en effet, la ligne indique un voyage Trévoux-Part-Dieu, l'arrêt devrait être situé rue Fournet, soit à 600 mètres de la gare. Une nouvelle qui semble faire bondir le conseil municipal : "Le terminus doit être revu", a débuté Laurence Croizier, conseillère en charge des déplacements urbains. "La rue Fournet c'est un trou de souris, faire passer des bus de 15 mètres toutes les 15 minutes dans des endroits aussi stratégiques, alors qu'on pourrait déplacer le terminus a Part-dieu c'est une aberration", conteste quant à lui Romain Billard. Il ajoute : "Les personnes vont monter à Trévoux pour 60 minutes, pour arriver vers Brotteaux, où il devront encore marcher dix minutes pour rejoindre la Part-Dieu, personne ne fait ça."

"C'est extrêmement dangereux avec les enfants"

Autre gros point noir, le retournement du bus après son terminus, prévu dans cette même rue, à côté de la maison de l'enfance et de l'école Fournet : "C'est une grenade que nous sommes entrain de lancer dans ce quartier", alerte Romain Billard. Il poursuit : "Nous parlons de bus de 16 m, cela veut dire qu'il va falloir réduire soit les stationnements, soit les voiries, aux deux angles la maison de l'enfance (...) Ce qui va être extrêmement dangereux avec les enfants le matin."

Selon les élus présents, La Métropole de Lyon et le Sytral auraient décidés seuls l'emplacement de ce terminus, "sans que la Ville ne soit associée." La conseillère Laurence Crozier a demandé à ce que les élus du conseil d'arrondissement n'approuvent pas le lancement de l'enquête publique de la desserte. La Région accueillera l'avis de la Ville sur le sujet le 20 novembre prochain, lors du conseil municipal.

