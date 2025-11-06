Actualité
Huit nouveaux sites naturels bientôt protégés en Saône-et-Loire

  • par La Rédaction

    • Le préfet de Saône-et-Loire a réuni le comité départemental des aires protégées pour dresser le bilan du plan 2022-2024 et lancer la préparation du prochain, visant à renforcer la préservation de la biodiversité locale.

    Réuni mardi 4 novembre à Mâcon sous la présidence du préfet Dominique Dufour, le comité départemental des aires protégées a fait le point sur les actions engagées depuis 2022 et validé le principe d’inscrire huit nouveaux sites au prochain plan 2025-2027.

    Depuis trois ans, cinq espaces naturels ont déjà bénéficié d’un statut de protection, parmi lesquels les grèves et îlots de la Loire, un boisement à Laives ou encore plusieurs sites d’hibernation de chauves-souris à Saisy, Blanot et Berzé-la-Ville. Ces zones abritent des espèces sensibles, comme le milan noir ou le grand-duc d’Europe, et font désormais l’objet de mesures réglementaires spécifiques.

    Les futures protections concerneront notamment des milieux humides et des habitats de l’écrevisse à pattes blanches et de la leucorrhine à gros thorax, menacés par les activités humaines. Une concertation locale sera prochainement engagée pour définir les modalités de préservation de ces nouveaux sites.

