Saône-et-Loire : un toiletteur de Mâcon sacré meilleur de France

Mathieu Feuillet, artisan à Mâcon, vient de décrocher le titre de Meilleur Toiletteur de France 2025 lors du championnat national organisé par le Syndicat des professions du chien et du chat.

    Le talent mâconnais a brillé ce week-end à l’occasion du 36ᵉ Championnat de France de toilettage, qui réunissait près de 200 professionnels venus de tout le pays. Mathieu Feuillet, fondateur du salon M and C Signature, s’est imposé parmi les meilleurs en décrochant la première place dans la catégorie Caniche, la deuxième en Autres poils – avec un Berger australien – et le titre suprême de Meilleur Toiletteur de France 2025.

    Jugés sur la précision, la créativité et le respect du bien-être animal, les candidats devaient réaliser plusieurs toilettages selon les standards de la Fédération cynologique internationale.

    Une distinction qui confirme la montée en gamme du toilettage français et place Mâcon sur la carte des haut-lieux de l’art canin.

