À l'issue d'une commission permanente ce lundi 7 juillet, la Métropole de Lyon a rendu un avis favorable, malgré deux réserves, à l'autorisation environnementale du BHNS entre Lyon et Trévoux.

La Métropole de Lyon a émis un avis favorable, ce lundi 7 juillet, à la demande d'autorisation environnementale formulée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son projet de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre Lyon Part-Dieu et Trévoux (Ain). Cette issue favorable est assortie de deux réserves.

La première concerne le manque de compensation des surfaces bitumées par des espaces naturels. "La transformation en prairies d’environ 5 hectares de

terres cultivées n’est pas à la hauteur des enjeux", juge la Métropole dans un communiqué.

Lire aussi : "Superbus" entre Trévoux et Lyon : le projet passe la vitesse supérieure

Un parking relais remis en cause

La seconde réserve porte sur la création d'un parc relais à Neuville-sur-Saône. La collectivité estime que ce parking "générerait un trafic automobile supplémentaire significatif vers un site caractérisé par le voisinage immédiat de plusieurs établissements scolaires" et "aggraverait les conflits d'usage existants".

Hormis deux réserves, la Métropole de Lyon s'est alignée sur le projet, porté depuis 2016 par la Région et qui devait initialement être mis en service en 2024. "De nombreuses correspondances avec le réseau TCL seront possibles, deux P+R sont judicieusement prévus à Genay et Fontaines-sur-Saône, les accès envisagés sont pratiques pour les piétons et les cyclistes", poursuit-t-elle.

Lire aussi : À Lyon, État, Région et Métropole font un tout petit pas vers un futur RER lyonnais