Le maire de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, condamné pour discrimination

Le maire de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, a été condamné pour discrimination en appel ce mercredi 8 mars.

Il avait été condamné en première instance, ce mercredi 8 mars, le maire (LR) de Caluire-et-Cuire et ancien député du Rhône a été condamné en appel, rapportent nos confrères du Progrès. Il devra verser 50 000 € à son ancienne assistante parlementaire, en plus des 90 000 € déjà versés au titre de sa condamnation en première instance.

Des écarts de salaires injustifiés

La cour d'appel a pointé du doigt le salaire plus de 60 % plus élevé touché par Laëtitia Cochet par rapport à la plaignante, ainsi que le versement de plusieurs primes dont elle a été la seule bénéficiaire. Les juges ont relevé qu'aucune différence de compétences ne justifiait cet écart de revenu, d'autant que la plaignante était plus qualifiée.

La cour a également retenu un motif de discrimination envers la plaignante en raison des liens de famille entre Philippe et Laëtitia Cochet, élément que n'avait pas retenu le conseil de Prud'hommes.

Le maire de Caluire-et-Cuire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la cour de cassation.

Lire aussi : Salaire de son ex-assistante parlementaire : en appel, la défense de Philippe Cochet invoque la "déloyauté"