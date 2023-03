L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry réduit ses vols de 30 % les 9 et 10 mars

Les compagnies aériennes de l'aéroport de Lyon sont de nouveau appelées à réduire leurs vols dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites.

Les avions sont aussi touchés. Alors que la grève nationale a rassemblé entre 25 000 et 50 000 manifestants mardi 7 mars dans les rues de Lyon, l'intersyndicale entend poursuivre la mobilisation dans tous les secteurs pour protester contre le projet de réforme des retraites. Dans le ciel, les avions seront également impactés les 9 et 10 mars. Comme les 7 et 8 mars, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) appelle les compagnies aériennes à réduire de 30% leurs vols sur les aéroports de Lyon, Beauvais, Nantes, Lille, Marseille, Montpellier, Nice, Paris-Orly et Toulouse.

"Des perturbations et des retards sont à prévoir" pour les vols qui ne seraient pas annulés, avertit la DGAC, qui invite "les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage". L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry va à nouveau suivre les directives nationales et invite les passagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour obtenir des informations sur leurs vols.