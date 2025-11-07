Actualité
Traiteur Manuel Donation fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène

  • par Clémence Margall

    • L’établissement Manuel Donation, situé à Villeurbanne, a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

    Après une première mise en demeure datant du 17 septembre, puis un contrôle d’hygiène réalisé jeudi 6 novembre, le traiteur Manuel Donation, situé à Villeurbanne a été fermé en urgence par la préfecture du Rhône.

    Il est notamment reproché aux gérants l’absence d’un système de ventilation "adéquat et suffisant", le non-respect des températures de conservation des denrées ou encore un manque d’application des bonnes pratiques d’hygiène de la part des employés. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) estime par ailleurs que la situation sanitaire s’est "dégradée" depuis le 17 septembre.

    Afin de pouvoir rouvrir les portes de son commerce, le gérant devra mettre une longue série de mesures en place. Revoir l’organisation des locaux pour éviter la contamination des aliments, mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles, nettoyer les locaux et jeter le matériel abîmé… L’établissement restera porte close dans l'attente d'un nouveau contrôle.

