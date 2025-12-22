Actualité
PAF Police aux frontières
Près de Lyon : retour à la case prison pour ce conducteur sans permis

  • par Loane Carpano

    • Mardi 16 décembre, un conducteur a été interpellé sans assurance, ni permis, alors qu'il sortait du quartier de semi-liberté de Villefranche-sur-Saône.

    Retour à la case départ pour ce trentenaire. Mardi 16 décembre, un individu de 35 ans a été interpellé par la police alors qu'il sortait juste du quartier de semi-liberté de Villefranche-sur-Saône.

    Selon les informations du Progrès, l'homme aurait été arrêté une trentaine de minutes après avoir quitté le centre-pénitentiaire. C'est sa plaque relevée qui aurait attirée l'attention des policiers.

    Un an de prison ferme

    Après une course poursuite terminée sur le trottoir, l'individu aurait été interpellé quelques mètres plus loin, sans assurance, ni permis. Près de 200 litres d'essence achetés avec une carte volée ont également été retrouvés dans son véhicule.

    Jugé jeudi 18 décembre devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, l'homme déjà connu de la justice a finalement écopé de douze mois de prison ferme avec maintien en détention, de 600 euros d’amende et d'une interdiction de conduire pendant un an.

