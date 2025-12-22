On a testé : Astérix et Obélix, mission potions ! Quand la réalité se mêle au virtuel

Et si vous plongiez au cœur de l’univers d’Astérix et Obélix le temps d’une aventure en réalité virtuelle ? Installé dans le 2e arrondissement de Lyon, Virtual Room propose "Astérix : Mission Potions", une expérience immersive mêlant énigmes et action. Lyon Capitale a testé pour vous.

"Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains... Toutes ? Non ! Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur." Vous reconnaissez sans doute le texte d'introduction des bandes dessinées Astérix et Obélix. Et si vous pouviez le temps d'un instant vous aussi devenir un irréductible gaulois ? Et bien c'est possible avec "Astérix : mission potions !", l'aventure en réalité virtuelle proposée par Virtual Room dans le 2e arrondissement de Lyon. L'enseigne créée en 2017 a ouvert il y a moins d'un mois à Lyon et propose déjà 5 "missions" en réalité virtuelle, dont trois escape game.

Dans "Astérix : mission potions" notre quête est simple : "aider Panoramix à finaliser sa potion", nous explique Louis qui sera notre Game Master, celui qui pourra nous aider en cas de besoin. Nous enfilons donc nos casques virtuels accompagnés d'un dispositif audio pour que nous puissions communiquer entre nous. Et nous voilà maintenant apprentis-druides !

Ce sont dans ces "boxs", séparés les uns des autres que notre aventure se déroule

Des apprentis druides et… guerriers ?

Notre aventure commence dans l'antre de Panoramix, le druide qui fabrique de la potion magique permettant aux gaulois de résister à l'envahisseur romain. Après avoir ajouter du homard, des noix et bien sûr le gui, notre druide nous envoie en forêt chercher des trèfles à quatre feuilles. Pour cette quête, nous serons accompagnés de deux héros que nous connaissons bien… Astérix et Obélix. Malheureusement, nous nous faisons capturer par des légionnaires romains, place à la case prison. Pas de problème, nous nous évadons sans trop de difficultés après un nouveau casse-tête qui n'est pas s'en rappeler les escape game.

N'ayant pas pu ramener à temps les trèfles à quatre feuilles, le village se fait attaquer par les romains, et nous n'avons pas pu réaliser la potion à temps. Notre village est en danger ! C'est l'heure de poser les serpes et de repousser les envahisseurs à coup de lance-pierre et de poisson moisi. En véritable mercenaires, nous nous battons coûte que coûte pour permettre à Panoramix de finir la potion. Après avoir ingurgité ce fameux breuvage, nous repoussons définitivement les troupes ennemies à coup de poings. Et cette ultime bataille signe la fin de cette aventure gauloise… enfin presque. Qui dit Astérix dit forcément banquet, tiens je reprendrais bien une cuisse de sanglier.

Qu'est ce qu'on en a pensé ?

Finalement, le résultat est plutôt positif. La réalité virtuelle nous emmène dans un univers bien connu du patrimoine culturel français. Les énigmes permettant d'avancer sont parfois un peu dures, il faut avoir une bonne connexion avec les membres de son équipe pour s'en sortir. En ce qui concerne le gameplay, il est plutôt simple d'utilisation. Un casque, deux manettes qui servent à attraper des objets, mais aussi à frapper. L'histoire raconte avec brio les aventures d'Astérix et Obélix en condensant tous les aspects importants. Petit bémol, le manque de personnages secondaires comme César ou Abraracourcix, le chef du village que l'on aurait aimé croiser. En tout cas, l'ensemble est assez homogène, divertissant, tout en poussant à réfléchir. On resterait bien à l'époque des gaulois, à résister encore et toujours à l'envahisseur.