Les salariés de Kuehne+Nagel sont en grève depuis le 18 décembre.

Rhône : les salariés de l'entreprise Kuehne+Nagel tirent la sonnette d'alarme

  • par Loane Carpano

    • Depuis le 18 décembre, 80 % des salariés de l'entreprise Kuehne+Nagel sont en grève sur le site de Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône).

    Ras le bol du côté des salariés du transporteur Kuehne+Nagel. Depuis le 18 décembre dernier, 80 % des salariés de l'entreprise sont en grève sur le site de Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le Rhône. Les travailleurs déplorent des conditions de travail dégradées depuis l'arrivée du nouveau directeur en mai dernier : "La situation économique est compliquée, donc la nouvelle direction décide de faire des économies sur nos conditions de travail", dénonce Sarah Ghezal, déléguée syndicale FO. Elle poursuit :"On nous demande de travailler à une cadence toujours plus soutenue, dans de mauvaises conditions, avec de mauvais équipements."

    Les salariés en grève dénoncent notamment des licenciements abusifs, la réduction d'équipements, un management agressif, l'absence de dialogue sociale et de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise : "Pour faire des économies, par exemple, la direction a décidé de nous retirer des chariots dont on se sert pour travailler", illustre la déléguée sydicale. Elle poursuit : "Il y a eu trois licenciements et trois mises à pied sans motif valable (...). Aujourd'hui 60 % de certaines équipes sont intérimaires."

    "Ce n'est plus possible"

    A quelques jours des fêtes de fin d'année, les syndicats revendiquent ainsi une embauche pérenne, plus de perspectives d'avenir, une limitation du recours à l'intérim et de meilleures conditions de travail : "Nous travaillons sur un site vieux de plus de 20 ans, nos équipements sont insalubres, ce n'est plus possible", dénonce Sarah Ghezal.

    Si la direction reste pour l'heure impassible et ne souhaite pas échanger avec les salariés, les syndicats espèrent obtenir gain de cause.

