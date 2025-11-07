Barbara Testoni, directrice de l’équipe de recherche du lauréat, Jean-Benoît Krumenacker, lauréat du « Prix Sciences Humaines et Sociales », Lucie Merlier lauréat du prix « Sciences Exactes », Rémy Crassard, directeur adjoint du laboratoire de recherche de la lauréat.

Comme chaque année, la Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec l'Université de Lyon, ont décerné le prix de la Jeune recherche à quatre doctorants.

Mardi 4 novembre, quatre doctorants se sont vu remettre le prix de la Jeune recherche à la I-Factory de Villeurbanne. Grâce à leurs projets entrepris après la thèse et sélectionnés par le jury, les quatre lauréats remportent chacun 4 500 euros. Ils s'imposent ainsi parmi la trentaine de candidatures déposées.

Cette édition 2025 s'est articulée autour de trois grandes thématiques : les Sciences exactes, les Sciences humaines et sociales et la Santé et Sciences de la vie. Un prix coup de coeur a également été décerné à un candidat, dont les recherches ont été jugées "particulièrement innovantes et prometteuses tout en répondant aux enjeux et défis sociétaux."

Qui sont les quatre lauréats 2025 ?

A 37 ans, l'ancien étudiant de Lyon 2 et Lyon 3, Jean-Benoît Krumenacker a reçu le prix Sciences humaines et sociales pour ses travaux sur la révolution médiatique, liée à l’invention de l’imprimerie et les transformations contemporaines, liées au numérique et aux nouvelles technologies

Lucie Merlier, 39 ans et ancienne élève de l'INSA Lyon, a quant à elle été récompensée du prix Sciences exactes, pour ses travaux sur l’adaptation des villes aux surchauffes urbaines.

De son côté, Armando Andres Roca Suarez, 37 ans, remporte le prix de la Santé et des Sciences de la vie, pour ses travaux sur la façon dont certains traitements stimulent le système immunitaire pour combattre le VHB (hépatite B).

Enfin, le prix coup de coeur du jury a été remis à Claire Padovani,31 ans, pour ses travaux sur l’organisation sociale du travail dans les sociétés mésopotamiennes.

Lire aussi : Lyon : trois projets lauréats et un "coup de cœur" retenus pour le "Prix de la Jeune Recherche"