Actualité
Prix de la jeune recherche 2025
Barbara Testoni, directrice de l’équipe de recherche du lauréat, Jean-Benoît Krumenacker, lauréat du « Prix Sciences Humaines et Sociales », Lucie Merlier lauréat du prix « Sciences Exactes », Rémy Crassard, directeur adjoint du laboratoire de recherche de la lauréat.

Lyon : quatre chercheurs récompensés par le prix de la Jeune recherche

  • par Loane Carpano

    • Comme chaque année, la Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec l'Université de Lyon, ont décerné le prix de la Jeune recherche à quatre doctorants.

    Mardi 4 novembre, quatre doctorants se sont vu remettre le prix de la Jeune recherche à la I-Factory de Villeurbanne. Grâce à leurs projets entrepris après la thèse et sélectionnés par le jury, les quatre lauréats remportent chacun 4 500 euros. Ils s'imposent ainsi parmi la trentaine de candidatures déposées.

    Cette édition 2025 s'est articulée autour de trois grandes thématiques : les Sciences exactes, les Sciences humaines et sociales et la Santé et Sciences de la vie. Un prix coup de coeur a également été décerné à un candidat, dont les recherches ont été jugées "particulièrement innovantes et prometteuses tout en répondant aux enjeux et défis sociétaux."

    Qui sont les quatre lauréats 2025 ?

    A 37 ans, l'ancien étudiant de Lyon 2 et Lyon 3, Jean-Benoît Krumenacker a reçu le prix Sciences humaines et sociales pour ses travaux sur la révolution médiatique, liée à l’invention de l’imprimerie et les transformations contemporaines, liées au numérique et aux nouvelles technologies

    Lucie Merlier, 39 ans et ancienne élève de l'INSA Lyon, a quant à elle été récompensée du prix Sciences exactes, pour  ses travaux sur l’adaptation des villes aux surchauffes urbaines.

    De son côté, Armando Andres Roca Suarez, 37 ans, remporte le prix de la Santé et des Sciences de la vie, pour ses travaux sur la façon dont certains traitements stimulent le système immunitaire pour combattre le VHB (hépatite B).

    Enfin, le prix coup de coeur du jury a été remis à  Claire Padovani,31 ans, pour ses travaux sur l’organisation sociale du travail dans les sociétés mésopotamiennes.

    Lire aussi : Lyon : trois projets lauréats et un "coup de cœur" retenus pour le "Prix de la Jeune Recherche"

    à lire également
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Un homme détenu à Lyon Corbas pour avoir tué sa compagne se suicide

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Un homme détenu à Lyon Corbas pour avoir tué sa compagne se suicide 17:46
    Prix de la jeune recherche 2025
    Lyon : quatre chercheurs récompensés par le prix de la Jeune recherche 17:22
    Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène 16:53
    Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket 16:07
    Oreiller de la Belle Aurore paté croûte
    Ce monde est fou, même l’Oreiller de la Belle Aurore finit hors de Lyon 15:46
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael
    Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa réélection lors des municipales  15:32
    Thierry Fontaine, président général de l'Umih du Rhône
    Budget 2026 : l'UMIH du Rhône interpelle l'Etat dans une lettre ouverte 14:55
    Le Département du Rhône programme plusieurs chantiers routiers du 10 au 16 novembre 14:14
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : deux ans de prison pour l'agresseur 13:40
    ouigo
    Vers un retour du TGV Lyon–Bordeaux en 2027 ? La SNCF relance le projet 13:06
    À l’Amphi de l’Opéra de Lyon, le CNSMD joue des contrastes 12:32
    Escapade gourmande et culturelle à Bourg-en-Bresse 11:49
    Péniches, quai Neuville-sur-Saône travaux
    Réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône : la Métropole de Lyon mise sur le transport fluvial 11:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut