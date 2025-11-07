Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket

Tony Parker a été nommé sélectionneur de l'équipe de France U17 de basket-ball.

Le président de l'Asvel, Tony Parker a été nommé vendredi 7 novembre sélectionneur des U17 de l'équipe de France de Basket. La décision a été validée lors du Bureau Fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball dont les membres ont dévoilé la liste des entraîneurs qui dirigeront les Équipes de France jeunes pour les campagnes 2026.

"La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie", se félicite un communiqué. L'ex-joueur avait en effet révélé en août avoir entrepris les démarches pour obtenir le diplôme d'entraîneur.