Actualité
Tony Parker, président et propriétaire de l’ASVEL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket

  • par La rédaction

    • Tony Parker a été nommé sélectionneur de l'équipe de France U17 de basket-ball.

    Le président de l'Asvel, Tony Parker a été nommé vendredi 7 novembre sélectionneur des U17 de l'équipe de France de Basket.  La décision a été validée lors du Bureau Fédéral de la Fédération Française de Basket-Ball dont les membres ont dévoilé la liste des entraîneurs qui dirigeront les Équipes de France jeunes pour les campagnes 2026.

    "La grande nouveauté est bien évidemment l'arrivée sur le banc de Tony Parker qui guidera la génération 2009, 5e de l'EuroBasket U16, pour la Coupe du Monde U17 en Turquie", se félicite un communiqué. L'ex-joueur avait en effet révélé en août avoir entrepris les démarches pour obtenir le diplôme d'entraîneur.

    à lire également
    Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un traiteur de Villeurbanne fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène 16:53
    Tony Parker nommé coach des U17 de l'équipe de France de basket 16:07
    Oreiller de la Belle Aurore paté croûte
    Ce monde est fou, même l’Oreiller de la Belle Aurore finit hors de Lyon 15:46
    Cédric Van Styvendael
    Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa réélection lors des municipales  15:32
    Thierry Fontaine, président général de l'Umih du Rhône
    Budget 2026 : l'UMIH du Rhône interpelle l'Etat dans une lettre ouverte 14:55
    d'heure en heure
    Le Département du Rhône programme plusieurs chantiers routiers du 10 au 16 novembre 14:14
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : deux ans de prison pour l'agresseur 13:40
    ouigo
    Vers un retour du TGV Lyon–Bordeaux en 2027 ? La SNCF relance le projet 13:06
    À l’Amphi de l’Opéra de Lyon, le CNSMD joue des contrastes 12:32
    Escapade gourmande et culturelle à Bourg-en-Bresse 11:49
    Péniches, quai Neuville-sur-Saône travaux
    Réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône : la Métropole de Lyon mise sur le transport fluvial 11:20
    Clean in Lyon
    Clean in Lyon : plus d'une tonne de déchets a été récoltée lors de la 5e édition 10:46
    À Lyon, timide entrée en campagne pour l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi 10:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut