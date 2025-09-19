En raison de manquements aux règles d'hygiène, le traiteur lyonnais les Mascareignes (4e) a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône.

Le traiteur les Mascareignes, situé dans le 4e arrondissement de Lyon a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène. Située rue d'Austerlitz, la petite échoppe fait l'objet d'une fermeture administrative après une visite menée le 16 septembre.

Insectes, non-respect des températures...

Lors de ce contrôle, la présence "importante" d'insectes vivants et morts a été relevée au sein des locaux de production et de stockage. Le non-respect des températures de conservation des denrées a également été constaté, au même titre que l'absence de plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements. Selon les agents, les locaux seraient mal protégés contre les sources et les risques de contamination. L'absence de traçabilité des denrées, de toilettes et de vestiaires salubres pour le personnel est également à noter.

Considérant que la poursuite des activités dans les conditions constatées constitue une menace importante pour la santé des consommateurs, en raison "de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résulte", l'établissement sera temporairement fermé. Ce dernier sera autorisé à rouvrir lorsque la liste de recommandation distribuée par la préfecture sera respectée.

