Villeurbanne : deux individus interpellés après avoir percuté la BAC

  • par La rédaction

    • La police a arrêté deux individus lundi à Villeurbanne après qu'ils ont tenté de voler une moto et percuté des agents de la BAC.

    Deux individus ont été interpellés dans la nuit de dimanche à lundi après une tentative de cambriolage qui a mal tourné. Selon nos confrères du Progrès, les malfaiteurs ont tenté de voler une moto dans un box situé dans le quartier Maisons-Neuves/Ferrandière à Villeurbanne vers 1 h du matin.

    Le propriétaire du deux-roues a prévenu les forces de l'ordre qui se sont immédiatement rendues sur place. Les deux individus ont pris la fuite à bord d'une Renault Clio et ont violemment percuté le véhicule de l'équipage de la BAC dépêché sur place.

