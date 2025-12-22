Actuel conseiller métropolitain et ancien proche de Gérard Collomb, Michel Le Faou annonce se rallier à Jean-Michel Aulas en vue des municipales de 2026 à Lyon.

À quelques mois des municipales, Jean-Michel Aulas compte désormais sur le soutien de l’actuel conseiller métropolitain à l’urbanisme Michel Le Faou. Membre du Parti socialiste jusqu’en 2017, ancien proche de Gérard Collomb, et élu sur la liste de David Kimelfeld en 2020 à la Métropole de Lyon, Michel Le Faou estime chez nos confrères du Progrès que "Jean-Michel Aulas a été capable de rassembler au-delà des clivages politiques un certain nombre de personnes, qui, si elles cohabitaient, avaient parfois du mal à s’agréger".

JMA a su adopter une "approche pragmatique des choses"

Toujours selon lui, Jean-Michel Aulas a su adopter une "approche pragmatique des choses" et trouver la "capacité de fédérer l’ensemble des acteurs publics et privés pour transformer le territoire en termes de logement et de développement économique". Quel avenir donc pour l’élu en cas de victoire des mouvements Cœur Lyonnais, à la Ville, et Grand Cœur Lyonnais, à la Métropole ? "Je souhaiterais être élu à la Métropole, mais sans poste exécutif", résume-t-il.

Un ralliement salué par le candidat Aulas sur les réseaux sociaux. "Votre engagement social et humaniste dit quelque chose d’essentiel de la vision que nous avons de Lyon. Quand les divisions servent à la fois les sortants, les extrêmes et tous ceux qui s’en accommodent, nous faisons le choix du rassemblement, de l’intérêt général et de la responsabilité", salue-t-il. Et de conclure : "Fier et honoré de vous avoir à nos côtés".

Michel Le Faou a également été vice-président en charge des Finances au Sytral entre 2017 et 2020, avant de rejoindre le bureau de contrôle Socotec. Une position qui avait fait naître des suspicions de pantouflage, mais ce à quoi la Haute autorité pour la transparence de la vie publique aurait répondu que cela "ne relevait pas de leur champ d’action", se défend-il enfin.