Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes

Bruno Bernard a confirmé ce lundi qu'il serait de nouveau tête de liste à Villeuranne pour les élections métropolitaines de 2026. Il a choisi l'ex-parathlète Manon Doyelle pour porter la liste de la gauche sur la circonscription Porte des Alpes.

Bruno Bernard avait promis une équipe renouvelée, il tient promesse pour la circonscription Porte des Alpes. L'ex-parathlète, Manon Doyelle y a été désignée cheffe de file pour les élections métropolitaines de 2026. Cette circonscription regroupe les communes de Bron, Chassieu, Mions et Saint-Priest. En 2020, c'est l'actuelle vice-présidente à l'éducation, Véronique Moreira, qui avait porté la liste récoltant 41,03 % des suffrages au second tour.

"Ouvrir une nouvelle étape de l'action métropolitaine"

Multimédaillée en para-canoë, Manon Doyelle est aujourd'hui directrice d'un fonds de dotation. Elle a également été membre du Conseil économique et social d'Auvergne-Rhône-Alpes (Ceser). Par ailleurs nommée porte-parole de la campagne, un rôle qu'elle partage avec le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Syvendael, elle souhaite mettre son "expérience au service des habitants et contribuer, collectivement, à ouvrir une nouvelle étape de l'action métropolitaine".

C'est d'ailleurs dans la circonscription de la deuxième ville de la métropole que Bruno Bernard a confirmé être tête de liste, comme il l'avait été en 2020. Une circonscription largement favorable à la gauche. Ce n'est pas le cas de Porte des Alpes. Ancien bastion socialiste, la droite a remporté Saint-Priest en 2014 et Bron en 2020 et entend bien en faire son nouveau fief. Le territoire est particulièrement stratégique. Les réserves foncières y sont relativement importantes et le débat autour de leur devenir, entre développement économique et construction de logements, devrait animer la campagne.

La gauche devrait capitaliser sur la création de la ligne T8 (dont le tracé ne satisfait pas le maire LR de Saint-Priest) qui reliera Vénissieux à Saint-Priest, mais aussi sur Bus à haut niveau de service (BHNS) Part-Dieu-Sept-Chemins et son prolongement vers Parilly prévu pour 2029. Mais les maires Jérémie Bréaud à Bron, ou Mickaël Paccaud à Mions jouissent d'une bonne image auprès de leurs habitants. La poussée du Rassemblement national, qui réalise ses meilleurs scores dans l'est lyonnais, pourrait néanmoins rebattre les cartes. Enfin, à Bron ou Saint-Priest, la figure de Jean-Michel Aulas (candidat à Lyon) pourrait jouer en faveur de la droite.

Lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet une brigade de sécurité et 5 000 logements accessibles

Les résultats de 2020 dans la circonscription Porte des Alpes

1er tour :

- Gilles Gascon (LR) : 29,20 %

- Izzet Doganel (En marche) : 18,57 %

- Véronique Moreira (Les écologistes) : 15,11 %

- Jean-Michel Longueval (PS) : 11,52 %

- Rémi Berthoux (RN) : 10,24 %

- Françoise Ritter (DVG) : 9 %

- Cyril Radix (LFI) : 5,05 %

- Michel Piot (LO) : 1,31 %

2nd tour :

- Gilles Gascon (LR-EM) : 46,36 %

- Véronique Moreira (EELV-PS) : 41,03 %

- Rémi Berthoux (RN) : 12,61 %