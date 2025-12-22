Escapades en Isère : sous les skis, l’Oisans

Territoire mythique des Alpes, l’Oisans englobe cinq massifs : les Écrins, Belledonne, les Grandes Rousses, le Taillefer et les Arves. Cet hiver, pas besoin de louer une paire de skis pour en découvrir les paysages majestueux. Au contraire ! Le patrimoine naturel uissan, ses sites géologiques et ses forêts remarquables se découvrent à pas de loup.

Les chamois sont obligés de descendre là où la neige est moins épaisse dans l’espoir de trouver quelques brins d’herbe à grignoter © Lionel Montico

Une faune hivernale fragile

Pendant les vacances scolaires de février, un garde-moniteur du parc national des Écrins vous emmène chaque vendredi matin depuis Arsine sur les traces discrètes de la faune alpine hivernale. Ouvrez l’œil : les empreintes, restes de repas et même les excréments sont autant de signes d’une présence discrète tout près – qui vous a sans doute déjà repéré ! Pas question cependant de déranger ces animaux qui mettent en place des stratégies fascinantes pour survire au froid :

Transformation polaire : La fourrure brune du lièvre variable devient blanche comme neige en hiver, ce qui le rend difficilement repérable. Il peut rester parfaitement immobile et survivre plusieurs jours sans manger. Le lagopède alpin, ou “perdrix des neiges” blanchit lui aussi aux premières neiges. En raison du changement climatique, il doit monter de plus en plus haut pour trouver des températures confortables. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées en France de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), comme le tétras-lyre.

Hibernation : Inutile de chercher des marmottes : elles passent six mois de la saison froide à hiberner, bien au chaud, dans leur terrier sous la neige. Le tétras-lyre creuse sous la poudreuse un petit igloo dans lequel il passera l’hiver. Il est alors dans un état proche de la léthargie et limite au maximum les dépenses énergétiques. Tout dérangement lui serait fatal.

Migration : Peut-être verrez-vous passer au loin quelques agiles chamois, obligés de descendre là où la neige est moins épaisse, dans l’espoir de trouver quelques brins d’herbe à grignoter. L’hiver est rude pour les bouquetins aussi, plus massifs, qui peuvent perdre jusqu’à la moitié de leur poids pendant la saison.

Plus d’informations sur ecrins-parcnational.fr

Ne manquez pas l’exposition Trop forts ! du musée des Confluences de Lyon, consacrée aux facultés d’adaptation des animaux aux températures les plus extrêmes. Plus d’informations sur museedesconfluences.f

Randonnée en raquettes © Urope

Cours de SVT en pleine montagne

Ici, les cours de géo deviennent très concrets. Aux abords du village de Villard-Reculas, un nouveau sentier pédagogique vous emmène à la découverte de la géologie particulière de l’Oisans. Une boucle facile d’un kilomètre pour tout comprendre à la formation des montagnes qui se dressent sous vos pieds.

Prenez le temps d’admirer l’impressionnante falaise de Prégentil, véritable millefeuille de marnes et de calcaires qui domine la plaine du Bourg-d’Oisans. Non loin, les plateaux d’Emparis, du Taillefer ou encore de l’Alpette sont de magnifiques belvédères, riches en biodiversité, pour observer les sommets alpins façonnées pendant 300 millions d’années.

Pour en savoir plus sur le patrimoine naturel uissan, chaussez vos raquettes et pénétrez dans la belle forêt du Piégut, à Auris-en-Oisans. Dans les sous-bois, suivez le sentier du Bûcheron au cœur de cette forêt d’épicéas qui figure parmi les plus hautes d’Europe. Comptez environ deux heures de balade.

Plus d’informations sur oisans.com

Vanlife hivernale

La mode de la vanlife a conquis les Alpes ! Déguster un bon café face aux sommets enneigés, bien au chaud et au sec dans son fourgon, est un véritable luxe. En Oisans, les spots ne manquent pas. Lyon Capitale vous confie ses préférés :

• Le parking du lac du Verney, à Allemond, est gratuit et ouvert toute l’année. Ce vaste espace goudronné se trouve à deux pas de l’arrêt de la navette gratuite de l’Oisans qui vous emmènera jusqu’à l’Eau d’Olle Express, la télécabine qui relie la commune à Oz-en-Oisans en quelques minutes. De là, vous pourrez chausser les skis et sauter dans l’un des deux télécabines pour L’Alpe d’Huez. Ce n’est pas tout : pour quelques euros, vous pourrez avoir accès à l’électricité, l’eau potable et faire la vidange. Plus d’informations au 04 76 80 71 60.

• L’aire municipale des Ougiers, elle aussi gratuite et ouverte toute l’année, se situe à seulement trois kilomètres de la télécabine de Vénosc, qui vous déposera au domaine skiable des Deux-Alpes en seulement huit petites minutes. Ce parking gravillonné d’une vingtaine de places dispose d’une borne de service (vidange et eau potable). Plus d’informations au 04 76 80 06 75.

• L’aire de camping-car d’Auris-en-Oisans, à 1 600 mètres d’altitude, vous accueille sept jours sur sept à quelques minutes de marche des pistes de L’Alpe d’Huez et des commerces. Le parking bitumé, d’une capacité de vingt-quatre places, propose tout le confort nécessaire : eau potable, vidange, électricité… Comptez 10,84 euros par nuit (vidange incluse). Un petit prix pour un panorama XXL face à la Meije ! Réservation sur aireparkreservation.com

• À partir du 20 décembre, le camping Le Martinet à Allemond propose trente emplacements clos et sécurisés, ainsi que tous les services classiques : eau, électricité, sanitaires, laverie, vidange… Tout ça à proximité de l’Eau d’Olle Express et des commerces. Un spot grand confort pour 25 euros par nuit (services inclus). camping-lemartinet-allemond.com