Dans le cadre des travaux de rénovation des viaducs de Pierre-Bénite, l’autoroute A7 sera fermée plusieurs soirs en janvier et en mars dans le sens Marseille-Lyon.

La Direction interdépartementale des Routes Centre-Est poursuit la réalisation des travaux de réparation sur les viaducs de Pierre-Bénite. Le phasage des travaux demandera la coupure complète de l’autoroute A7 dans le sens Lyon/Marseille dans la nuit du 5 au 6 janvier, puis du 6 au 7 janvier, ainsi que du 2 au 3 mars, puis du 3 au 4 mars.

En parallèle, une voie de l’autoroute sera neutralisée dans le sens Lyon/Marseille du 6 janvier au 13 mai prochains. Lors de cette phase, une voie supplémentaire pourra être neutralisée de nuit pour permettre des approvisionnements de chantier. Il est conseillé aux usagers de privilégier les axes de transit : Rocade Est, A46, D383, BPNL, D383, A42 et A46.

