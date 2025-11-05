Actualité
Les Salons du NH, boite de nuit fermée d’urgence par la préfecture à Lyon. (Capture écran Google)

Cocktail molotov, accident, violences : cette boite de nuit de Lyon fermée d'urgence

  • par La Rédaction

    • La boite de nuit Les Salons du NH, a été fermée d'urgence par la préfecture pour trouble à l'ordre public après une série de fait ayant eu lieu devant l'établissement de nuit.

    C'est une boite de nuit bien connue des amateurs de musique Hip-hop, afro et caribéenne. Les Salons du NH, établissement situé au 6 rue Henri Barbusse, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour une durée de quinze jours depuis le 31 octobre dernier, pour troubles répétés à l'ordre public.

    A lire aussi : Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence

    Dans son arrêté, la préfecture détaille les différentes affaires qui ont touché l'établissement ces derniers mois : un différend entre trois agents de sécurité et le gérant avait nécessité l'intervention de la police en janvier dernier ; un cocktail molotov avait été jeté sur la façade de la boite de nuit le 19 janvier ; en mars, un accident de la circulation, mettant en cause un client fortement alcoolisé s'était produit à proximité de l'établissement ; plusieurs bagarres, en avril, mai, juin et août avaient eu lieu notamment à l'encontre d'un voisin de la discothèque venu demander le calme le 31 août à 6h du matin...

    "Considérant qu'il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteindre à l'ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique", la préfecture du Rhône a donc décidé de fermer l'établissement pour les 15 prochains jours.

