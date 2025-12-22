Plusieurs salariés auraient été blessés au cours d'une explosion survenue ce lundi 22 décembre sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons. Une personne est portée disparue.

Lundi 22 décembre en début d'après-midi, deux explosions ont retenti sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons. Selon la préfecture du Rhône il s'agirait d'explosions d'hydrogène, ayant entraîné un incendie.

Les quatre blessés sont des salariés d'Elkem Silicones. Trois sont grièvement touchés, ont assuré les pompiers qui, en milieu d'après-midi, mobilisaient 84 hommes et 32 engins pour tenter de vaincre les flammes. Selon une source de Lyon Capitale, une personne serait également portée disparue. La déflagration, "due à de l'hydrogène", a eu lieu en début d'après-midi dans l'usine de production, un site classé Seveso. Le plan Orsec, qui organise la mobilisation des secours, a été déclenché par la préfecture.

Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé en préfecture. Un périmètre de 1 700 mètres devrait ainsi être mis en place autour du site. Le préfet délégué devrait quant à lui arriver prochainement sur les lieux de l'incendie.

s/2003116270204719516?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2025

Pour rappel, un incendie s'était déjà déclaré sur le site en juin 2016, tuant un salarié de l'usine (autrefois Bluestar Silicones.)

Lire aussi : Une voiture percute un poteau de ligne à haute tension à Givors