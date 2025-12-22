L’établissement Big M de Villefranche a été fermé par la prefecture du Rhône. Google Maps

L’établissement Big M de Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture du Rhône pour avoir employé quatre ressortissants algériens sans papiers.

Situé à Villefranche-sur-Saône, l’établissement Big M a été fermé par la préfecture du Rhône le 19 décembre dernier pour travail dissimulé. Il est, en effet, reproché aux gérants d’avoir engagé deux salariés de nationalité algérienne de 24 et 20 ans sans papiers. Le premier étant sans domicile fixe et n'étant pas autorisé à séjourner sur le territoire, tandis que le deuxième est titulaire d’une fausse carte d’identité belge.

Des vérifications réalisées par les policiers de la Lutte Contre le Trafic des Migrants avant ce contrôle ont également permis de démontrer l’emploi de deux autres salariés sans autorisation de travail et en situation irrégulière sur le territoire. Ces deux individus étaient également de nationalité algérienne et sans domicile fixe.

Malgré un premier courrier des services de l’État, les gérants ont donc "volontairement" employé des travailleurs sans papiers. Considérant également "la nature, le nombre, la durée des infractions constatées", le nombre de salariés concernés et la situation économique de l’établissement, la préfecture a donc pris la décision de fermer l’enseigne.

Lire aussi : Saint-Priest : un garage fermé pour travail dissimulé et emploi illégal