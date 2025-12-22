Actualité
L’établissement Big M de Villefranche a été fermé par la prefecture du Rhône. Google Maps

Un fast-food de Villefranche fermé pour avoir employé des travailleurs sans papiers

  • par la rédaction

    • L’établissement Big M de Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture du Rhône pour avoir employé quatre ressortissants algériens sans papiers.

    Situé à Villefranche-sur-Saône, l’établissement Big M a été fermé par la préfecture du Rhône le 19 décembre dernier pour travail dissimulé. Il est, en effet, reproché aux gérants d’avoir engagé deux salariés de nationalité algérienne de 24 et 20 ans sans papiers. Le premier étant sans domicile fixe et n'étant pas autorisé à séjourner sur le territoire, tandis que le deuxième est titulaire d’une fausse carte d’identité belge.

    Des vérifications réalisées par les policiers de la Lutte Contre le Trafic des Migrants avant ce contrôle ont également permis de démontrer l’emploi de deux autres salariés sans autorisation de travail et en situation irrégulière sur le territoire. Ces deux individus étaient également de nationalité algérienne et sans domicile fixe.

    Malgré un premier courrier des services de l’État, les gérants ont donc "volontairement" employé des travailleurs sans papiers. Considérant également "la nature, le nombre, la durée des infractions constatées", le nombre de salariés concernés et la situation économique de l’établissement, la préfecture a donc pris la décision de fermer l’enseigne.

    Lire aussi : Saint-Priest : un garage fermé pour travail dissimulé et emploi illégal

    à lire également
    Entre auto-dérision et confession, Manu fait des Payet à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un fast-food de Villefranche fermé pour avoir employé des travailleurs sans papiers 13:13
    Escapades en Isère : sous les skis, l’Oisans 12:37
    Entre auto-dérision et confession, Manu fait des Payet à Lyon 12:01
    Cambriolage Pixabay
    Rhône : après plusieurs mois d’enquête, un groupe de cambrioleurs interpellé 11:35
    Avion Sky Express
    Lyon : Sky Express ouvre une nouvelle ligne à destination d'Athènes 10:56
    d'heure en heure
    Marché de noel à lyon
    Près de Lyon : il cambriole la bijouterie d’un centre commercial en passant par le toit 10:19
    voiture police faits-divers
    Plus de 3 200 personnes contrôlées lors d’une opération de sécurisation à Villeurbanne 09:45
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce lundi  09:07
    police Lyon
    Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d’une altercation 08:34
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    L’Ardèche en vigilance orange pluie et inondation, d'autres départements concernés par des vigilances  07:59
    Coupe de France : l’OL parvient à s’imposer face à Saint-Cyr/Collonges 07:31
    vue panorama lyon
    Météo : de rares averses mais jusqu’à 11 degrés attendus ce lundi à Lyon  07:15
    Patrick Mehlen, biologiste
    "Notre candidat médicament permet aux traitements existants de fonctionner plus longtemps" s'enthousiasme Patrick Melhen 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut