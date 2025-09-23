Un kebab de Villeurbanne fermé pour manquement grave aux règles d’hygiène

L’établissement Salengro Kebab, situé à Villeurbanne, a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène le 22 septembre.

Après une première mise en demeure le 3 juillet dernier et un second constat le 18 septembre, le restaurant Salengro Kebab, situé à Villeurbanne, a été fermé par la préfecture du Rhône après un contrôle d’hygiène de la Direction départementale de protection des populations (DDPP) réalisé le 22 septembre. Un manquement grave est, en effet, reproché aux propriétaires, notamment des locaux encombrés, l’entreposage des denrées dans de mauvaises conditions ou encore un défaut de traçabilité des aliments.

Afin de pouvoir rouvrir ses portes, l’établissement devra donc mettre en place un plan de maîtrise sanitaire (PMS) adapté au restaurant, conserver le matériel de découpe de manière hygiénique ou encore identifier les denrées prévues à un usage personnel de façon claire.

L’arrêté préfectoral est désormais affiché sur la devanture de l’établissement. Sa réouverture ne pourra être possible qu’après une vérification d’un agent de la DDPP.

