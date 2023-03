Un épisode de pollution de l'air est en cours depuis ce samedi matin. La préfecture a activé le niveau "information recommandation" dans la métropole et partout dans le Rhône.

Un épisode de pollution de type combustion (P10) est en cours depuis ce samedi dans la bassin lyonnais/Nord-Isère. C'est ce qu'indique la préfecture dans un communiqué diffusé ce jour. La préfète du Rhône a activé le niveau information recommandation pour l'ensemble du département, au regard de ce nouvel épisode. Aucune mesure n'est contraignante à ce stade, mais plusieurs mesures sont recommandées.

Pour les populations vulnérables, il est recommander de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et sur leurs abords aux périodes de pointe, et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu'à l'intérieur.

En ce qui concerne le reste de la population, il n'y a pas vocation à modifier les activités et déplacements habituels, ni les pratiques d'aération et de ventilation.Il est en revanche interdit de brûler des déchets verts durant cet épisode.

Des épisodes de pollution à répétition

Cet épisode intervient quelques semaines après le pic de pollution de mi-février, qui avait entraîné un ensemble de mesures destinées à diminuer l'émission de particules fines. Les particules fines sont des émissions humaines et les épisodes de pollution de ce type sont plus fréquents en hiver en raison de l'utilisation du chauffage, qui "représente environ 50% des particules fines", selon le responsable technique d'Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le reste, les émissions sont dues aux véhicules, à l'épandage agricole et, en quantité moindre, par les industriels.

Le manque de pluie dû au blocage anticyclonique, observé depuis fin janvier, reste également favorable à l'apparition de ces épisodes de dégradation de l'air.