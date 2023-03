PS du Rhône : Christiane Constant démise de ses fonctions

Suite à la révélation d'un message Whatsapp jugé raciste, le Parti socialiste a annoncé, ce samedi 4 mars, démettre de ses fonctions Christiane Constant, Première secrétaire fédérale du Rhône.

Christiane Constant n'aura pas tenu longtemps à la tête du PS du Rhône. Nommée première secrétaire fédérale du parti jeudi soir, l’emportant avec 56 % des voix face à Murielle Laurent selon L'Obs, Christiane Constant a été démise de ses fonctions et suspendue du parti par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, ce samedi.

La raison ? Un SMS de victoire diffusé sur un groupe Whatsapp, se réjouissant d'avoir "éliminé tous ces macaques", animé de trois emojis singes. Christiane Constant se serait félicitée de cette victoire en annonçant également : « On va faire une fête… du tonnerre de zeus », selon Lyon Mag qui a eu accès à la capture d'écran des messages. Christiane Constant s'est expliquée auprès de Lyon Mag en précisant qu'elle n'avait pas indiqué de qui elle parlait en utilisant le mot "macaque".

Suite à ces révélations, le Parti socialiste a annoncé démettre la nouvelle élue de ses fonctions. D'autres personnalités ont tenu à exprimer leur réaction, dont Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne : "Ces propos insultants et à connotation raciste sont intolérables", a-t-il asséné dans un communiqué ce matin. Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, a quant à elle salué sur Twitter la décision d'Olivier Faure. "J’appelle à une gouvernance apaisée et collégiale via la mise sous tutelle de la Fédération", a-t-elle déclaré dans son post.