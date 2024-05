On a testé Hunting Town, l'escape game en extérieur à Lyon 

Une heure, des vidéos et des énigmes à résoudre au cœur de Lyon, c’est la promesse de Hunting Town, l’escape game ludique en extérieur pour (re)découvrir Lyon.

Avec 2 414 salles d’escape game en France, et 70 rien qu’à Lyon, le phénomène de ce jeu d’aventure grandeur nature ne semble pas s’essouffler. L’escape game, un jeu où l'on doit découvrir et déchiffrer des indices pour pouvoir avancer dans la partie et découvrir un trésor, se décline en plusieurs thèmes : années 20, Harry Potter, science-fiction ou encore avec un casque de réalité virtuelle, mais aussi en extérieur. C’est le concept que propose Hunting Town à Lyon, une proposition qui a piqué notre curiosité et qu’on a testé !

Une heure pour (re)découvrir Lyon

Chaussez-vous de votre meilleure paire de basket et c’est parti. Le rendez-vous est donné place de la Bourse (2e arr.) où notre "Game Master" nous attend. Le jeu ? Une carte, une série d’énigmes à travers des vidéos et une exploration ludique de Lyon. Le Game-Master nous laisse et nous envoie une première vidéo-énigme, à nous de trouver le lieu. Il suffit de faire valider notre idée par sms, de nous rendre sur le lieu indiqué (pas plus de dix minutes de marche entre chaque lieu), de le prendre en photo et on recommence plusieurs fois jusqu’à l’énigme finale où l’on retrouve notre "Game-Master." L’objectif est de réaliser tout le parcours en une heure.

©CM

Pas de chance pour nous, la pluie était au rendez-vous lors de notre jeu. Mais la déambulation dans les lieux mythiques de Lyon reste très agréable et les énigmes, centrées sur l'histoire de la ville, vous feront voir la capitale des Gaules sous un autre jour. Vous prêterez attention à des détails que l’on à tendance à ne pas remarquer en temps normal. C'est une activité à faire en amis ou en famille, une go-pro est aussi mise à votre disposition pour filmer vos péripéties et la vidéo vous est offerte à la fin.

Un concept proposé partout en France

La Fresque des Lyonnais. ©CM

Petit bémol, le prix un peu élevé. Comptez 25 euros par personne si vous êtes deux, 22 euros par personne pour un groupe de trois, 20 euros par personne si vous êtes quatre, 19 euros par personne si vous êtes cinq et 18 euros par personne si vous êtes un groupe de six ou plus. Si les autres escape game proposent une immersion totale dans un univers donné, ici la ville est le décor et pour quelqu’un qui vivrait à Lyon, l’expérience est moindre même avec le plaisir de se creuser la tête en groupe.

Hunting Town propose ce concept original dans d’autres villes de France : Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Annecy, Marseille ou encore Strasbourg.

Toutes les infos sur le site.