Le célèbre bouchons lyonnais Daniel et Denise ouvrira fin juin son quatrième restaurant au coeur de la gare de Lyon Part-Dieu.

Née en 1968 sous l’impulsion de Daniel Léron, puis dirigée par Joseph Viola, tous les deux Meilleurs Ouvriers de France, l’enseigne Daniel et Denise s’agrandit. Le célèbre bouchon lyonnais, déjà installé dans les 3e, 4e et 5e arrondissements de Lyon, va ouvrir fin juin un nouvel établissement au cœur de la gare de Lyon Part-Dieu : Daniel et Denise en Voyage.

Un concept "unique"

Un "concept unique, adapté aux besoins des voyageurs modernes", dans lequel l'établissement "se distingue par son offre gastronomique authentique, conçue pour répondre aux attentes des clients pressés tout en leur proposant des plats de saison réalisés sur place", indique ce mardi le communiqué.

Les plats emblématiques de la maison, comme le pâté en croûte au foie gras ou encore la quenelle de brochet sauce Nantua seront bien évidemment à la carte.

