La Métropole de Lyon lance la "tournée fraîcheur" pour informer sur la canicule

L’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec Lyon) et la Métropole de Lyon ont lancé la "tournée fraicheur." Objectif, informer les habitants sur les enjeux de la canicule.

C’est sous un ciel bleu et avec un thermostat frôlant les 25 degrés que l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC Lyon) et la Métropole de Lyon ont lancé ce mardi la "tournée fraîcheur" sur la place du marché à Valmy (9e arr.). Organisée pour la deuxième année consécutive, cette tournée a vocation à "donner des éco-gestes, des conseils sur la rénovation de son logement et sur la végétalisation pour lutter contre les ilots de fraicheur, explique Marion Cannelle, responsable du pôle ALEC, avant d’ajouter, mais on parle aussi des enjeux de sécheresse sur le territoire pour donner des leviers et économiser de l’eau."

Une démarche "sociale et solidaire"

Présents également ce matin, Sylvain Godinot, adjoint de la Ville de Lyon à la transition écologique, affirme être présent "pour assurer (son) soutient à l’association" et "souligner que la Ville et la Métropole de Lyon sont engagées pour réduire l’impact de la canicule sur le territoire." Plusieurs passants se réunissent autour du stand, curieux d’être mieux informés.

Philippe Guelpa-Bonaro, Anne Braibant et Sylvaint Godinot pour la tournée fraicheur à Valmy (9e arr.). ©CM

"Ce n’est pas qu’une politique environnementale, climatique. On est vraiment là dans une démarche sociale et solidaire", a déclaré Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président à la Métropole de Lyon délégué à l’énergie et au climat et président de l’association ALEC Lyon. "Chaque année, des gens perdent la vie à cause de la canicule, nous devons les protéger, c’est notre rôle à la Métropole de Lyon." Végétaliser, développer les transports en commun pour "mutualiser les lieux de fraicheur" comme le parc de Miribel Jonage ou la piscine de Gerland, ou encore la "tournée fraicheur", les deux collectivités sont "en pleine symbiose" sur les questions de fortes chaleurs, ajoute Philippe Guelpa-Bonaro.

D’autres dates au mois de juillet

La "tournée fraicheur" se prolongera également au mois de juillet. Le 22 juin, un stand sera installé sur la place de la Croix-Rousse (4e arr.), puis le 6 juillet à proximité du pont de la Guillotière (7e arr.). Le 10 juillet, le stand quittera Lyon pour se rendre au stade de la Cressonnière Les Estivales - Village à Saint-Fons, avant de revenir dans le 8e arrondissement le 12 juillet, sur la place Général André. D’autres dates seront organisées à Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Villeurbanne.

