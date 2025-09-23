Bron : elle chute de quatre étages et survit avec une simple fracture de la cheville

Une femme de 50 ans a sauté depuis le 4e étage de son immeuble ce mardi 23 septembre. Elle n’aurait qu’une simple fracture de la cheville.

Les faits se sont déroulés ce mardi 23 septembre aux alentours de 9h40. Une femme âgée de 50 ans aurait chuté depuis le quatrième étage de son immeuble situé dans le quartier des Essarts à Bron. D’après nos confrères du Progrès, la quinquagénaire aurait eu beaucoup de chance et s’en est sortie avec une simple fracture de la cheville.

Souffrant visiblement de troubles psychiatriques, la femme n’aurait pas tenté de mettre fin à ses jours et son geste serait lié à sa maladie. Elle a été transportée à l’hôpital de Lyon Édouard Herriot.