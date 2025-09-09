Actualité
Le restaurant Afghan Palace fermé pour manque d’hygiène à Lyon.

Lyon : un restaurant afghan de la Guillotière fermé d'urgence pour manque d'hygiène

  • par La Rédaction

    • Le restaurant Afghan Palace, situé à Lyon dans le quartier de la Guillotière, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

    C'est un restaurant qui pourtant avait obtenu de nombreux avis positifs sur internet. L'établissement Afghan Palace, situé au 13 rue Basse Combalot, dans le 7e arrondissement de Lyon, non loin de la Guillotière, a été fermé d'urgence après un contrôle d'hygiène mené par la préfecture du Rhône le 4 septembre dernier.

    A lire aussi : Lyon : un restaurant de la Guillotière fermé par la préfecture pour tapage nocturne et vente d'alcool illégale

    Lors de ce contrôle, "un défaut de nettoyage des locaux et des équipements" a été relevé, tout comme "l'entreposage de denrées dans des conditions non hygiéniques". Face à ce constat, et considérant que la poursuite de l'activité "constitue une menace pour la santé des consommateurs en raison de la probabilité importante de contaminations et des risques d'intoxication qui en résultent", la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture de l'établissement.

    Pour pouvoir de nouveau accueillir ses clients, le restaurant devrait mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 18. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

