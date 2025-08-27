Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène

Un thermomètre infrarouge laser numérique permet un contrôle rapide sans contact de la température des denrées alimentaires

Deux commerces d'Oullins-Pierre-Bénite ont été fermés temporairement par les services de l'État en raison de manquements aux règles d'hygiène.

Lors d'un contrôle mené par la Direction départementale de la protection des populations, des manquements ont été constatés dans le fast-food "Mix Food Pierre-Bénite". L'arrêté évoque ainsi "l'absence de traçabilité des denrées", ou encore "l'absence de dispositifs hygiéniques en nombre suffisant pour le lavage des mains".

La boulangerie "La boulang'epi-k" située au 21 boulevard Kennedy a elle aussi été fermée temporairement après qu'il a été constaté "la présence d'insectes vivants et morts et de déjections de rongeurs dans les locaux de production et de stockage et sur les équipements", ou encore "le non-respect des températures de conservation des denrées".

Les deux commerces devront mettre en oeuvre une série de mesures correctives afin de pouvoir rouvrir leurs portes.