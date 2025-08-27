Actualité
Un thermomètre infrarouge laser numérique permet un contrôle rapide sans contact de la température des denrées alimentaires

Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • La préfecture du Rhône a acté la fermeture temporaire de deux commerces de bouche à Oullins-Pierre-Bénite en raison de manquements aux règles d'hygiène.

    Deux commerces d'Oullins-Pierre-Bénite ont été fermés temporairement par les services de l'État en raison de manquements aux règles d'hygiène.

    Lors d'un contrôle mené par la Direction départementale de la protection des populations, des manquements ont été constatés dans le fast-food "Mix Food Pierre-Bénite". L'arrêté évoque ainsi "l'absence de traçabilité des denrées", ou encore "l'absence de dispositifs hygiéniques en nombre suffisant pour le lavage des mains".

    La boulangerie "La boulang'epi-k" située au 21 boulevard Kennedy a elle aussi été fermée temporairement après qu'il a été constaté "la présence d'insectes vivants et morts et de déjections de rongeurs dans les locaux de production et de stockage et sur les équipements", ou encore "le non-respect des températures de conservation des denrées".

    Les deux commerces devront mettre en oeuvre une série de mesures correctives afin de pouvoir rouvrir leurs portes.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : neuf mois de prison ferme pour des vols à l'arraché 17:26
    Oullins-Pierre-Bénite : une boulangerie et un fast-food fermés après un contrôle d'hygiène 16:48
    Lyon : les noms des salles de la mairie du 5e féminisées 16:01
    Lac des sapins beaujolais vert
    La baignade suspendue une nouvelle fois au lac des Sapins près de Lyon 15:16
    parc de parilly
    Découverte et biodiversité : le programme des parcs lyonnais reprend à la rentrée 14:39
    d'heure en heure
    Lyon : les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 13:56
    "On ne peut pas voter la confiance" : Grégory Doucet veut un Premier ministre de gauche 13:11
    Une ferme gérée par la Métropole de Lyon pour plus d’autonomie et de “justice alimentaire” 12:31
    Positif au cannabis, ce conducteur de Mercedes intercepté par les gendarmes du Rhône à 202 km/h 12:25
    bus TCL
    Lyon : les TCL dévoilent leur nouvelle offre de bus nocturnes 11:48
    Cambriolage Pixabay
    Villefranche : un cambrioleur surpris frappé par des habitants et condamné 11:10
    trenitalia lyon paris
    Ligne Paris-Lyon-Marseille  : Trenitalia double sa capacité le 30 et 31 août 11:06
    Lyon plantera un arbre en hommage à Ilan Halimi annonce Grégory Doucet 10:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut